Marka olmanın 5 manifestosu

Nazmi Özkoyuncu
- İyi bir jinglınız olsun ..çünkü reklamın ruhunu müziği oluşturur akılda kalmanızı sağlar ve sizi sevilen marka yapar böylece tercihte ilk sırayı alırsınız..
- Ürünü ambalajı satar ...eğer ambalajınız farklı çekici ve okunaklı değilse raflarda kaybolursunuz reklama harcadığınız para çöpe gider .
- Sloganınız doğru olsun..çünkü slogan marka vaadidir tüketiciye sunduğunuz faydayı içerir iki veya 3 sihirli cümle ile anlatılmalıdır.
- İyi bir senaryo ile markanızı anlatın..yoksa tüm emekleriniz boşa gider.. basit anlaşılır iyi bir fikir mıknatıs gibidir dikkat çeker markanızı kısa sürede sevdirebilir.
- İyi bir yönetmen ile çalışın.. aksi takdirde kumaş iyi olsa da makas her şeyi mahvedebilir ..buna izin vermeyin ..markanızın liderliğini kimseye bırakmayın. Çünkü markanızın kimliği de kişiliğide sizinle hayat bulur!
Not;
markanızı gerçekten iyi anlatan bir reklamınız yoksa... yayına başlamayın !
Dolphin Ajans Başkanı
Nazmi Özkoyuncu
Dolphin Ajans, 32 yıllık tecrübesiyle reklam müzikleri ve prodüksiyon alanında hizmet veriyor. uluslararası markalara hizmet veren ajans , 2021 itibarıyla Almanya’da Dolphin Global'i de kurarak Avrupa reklamlarına da kapı araladı.
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#Dolphin Ajans