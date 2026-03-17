Nazan Zorlu The Alpine A290 Rally Trophy'de yarışacak

Nazan Zorlu, 2024 sezonunda İtalya Ulusal Asfalt Ralli Şampiyonası’nda Kadın Pilotlar Kupası’nı kazanarak Avrupa’da bir ulusal ralli şampiyonasında şampiyonluk elde eden ilk Türk kadın ralli pilotu olarak motor sporları tarihine geçti. Bu tarihi başarının ardından şimdi de Fransa’da elektrikli otomobil ralli kupasında start alarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

26–28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Le Touquet Pas-de-Calais Rallisi, Zorlu’nun 2026 sezonundaki uluslararası yolculuğunun ilk durağı olacak. Nazan Zorlu için bu yeni adım, yalnızca sportif bir devamlılık değil; motor sporlarının dönüşen yüzünde konum alma kararlılığı anlamına geliyor. Zorlu’nun sözleriyle, “Bu sezon sadece hız için değil, yeni bir çağ için yarışıyoruz. 2024’te aldığımız şampiyonluk bir sonuç değil, bir eşikti.”

Yarışın kaderini sadece cesaret değil; verimlilik ve strateji belirliyor

Kuzey Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki Le Touquet kentinde düzenlenen ve Fransa Ralli Şampiyonası’nın en prestijli asfalt yarışlarından biri olarak kabul edilen Le Touquet Pas-de-Calais Rallisi, sezonun açılış yarışı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Yüksek hızlı asfalt etapları, dar ve teknik kırsal yolları, değişken hava koşulları ve güçlü uluslararası katılımıyla bilinen organizasyon, her yıl Avrupa’nın en iddialı ekiplerini bir araya getiriyor. Elektrikli otomobil ralli kupasının bu yarış kapsamında koşulması ise organizasyonu yalnızca sportif değil, teknolojik açıdan da yeni bir dönemin sembolü haline getiriyor. Gürültünün yerini yüksek torklu elektrikli performans alırken, yarışın kaderini artık sadece cesaret değil; enerji yönetimi, verimlilik ve strateji belirliyor.

Türkiye motor sporlarında bir ilk

Nazan Zorlu’nun Fransa’daki elektrikli ralli kupasına katılımı, Türkiye motor sporları açısından tarihi bir adım niteliği taşıyor. Zorlu, bu seride mücadele eden ilk Türk sporcu olarak yalnızca kendi kariyerinde değil, Türkiye’nin uluslararası motor sporları temsilinde de yeni bir sayfa açıyor. Bu hamle, sürdürülebilir mobilite vizyonu ile performansı aynı çizgide buluştururken; kadın sporcuların üst düzey uluslararası platformlarda daha görünür olması açısından da güçlü bir mesaj veriyor.

2026 sezonu boyunca Nazan Zorlu, Fransa’daki elektrikli ralli kupasında Le Touquet’in ardından 12–14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Vosges Grand Est Rallisi, 9–11 Temmuz’daki Rouergue Rodez Aveyron Occitanie Rallisi, 3–5 Eylül’deki Mont-Blanc Morzine Rallisi, 25–27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Cœur de France Rallisi ve sezon finali niteliğindeki 22–24 Ekim tarihli Cévennes Kriteriyumu etaplarında da mücadele edecek.

26–28 Mart’ta Le Touquet’te verilecek start, bir yarışın başlangıcından fazlasını ifade ediyor. Bu start, Türkiye adına elektrikli ralli çağında atılan ilk adım olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.



