İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'si tutuklanırken 6 zanlının adli kontrol şartıyla serbest kaldığı soruşturmaya ilişkin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Dilan Polat ifadesinde ne dedi?

Şüphelilerden Dilan Polat ifadesinde herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü. Örgütlü bir şekilde vergi kaçakçılığına konu sahte faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını iddia eden Polat, "Ben suç örgütü faaliyeti kapsamında bir suç işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar suçlarıyla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak sosyal medya çalışmaları yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

Engin Polat ifadesinde ne dedi?

Engin Polat ise ifadesinde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti. Polat, "İddia edildiği gibi örgütlü bir şekilde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden işlem yaparak aklama suçlarını işlemedim. Ben ihbarcının iddia ettiği gibi yasa dışı sanal bahis suçlarını da işlemedim. İlişkili olduğum şirketleri mail order yöntemiyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım." dedi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.

Dilan Polat operasyonunda ne olmuştu

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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