Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşmaları ortaya çıktı. Tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşmaları ortaya çıktı. “Kara para aklama” soruşturmasında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı.

Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini” talimatını verdiği görüldü.

Dilan Polat polis baskını sırasında çalışanı ile ne konuştu?

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, konuşma şöyle gerçekleşmiş:

"Burcu Gülen: Alo

Dilan Polat: Efendim Burcu

Burcu Gülen: Dilan hanım Cansu’nun telefonunu aldılar galiba

Dilan Polat: Cansu’nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki

Burcu Gülen: Bilmiyorum. ‘Sen buranın nesisin’ dedi. Cansu dedi ki müdürüyüm. Alayım telefonunu dedi. Aldı.

Engin Polat: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var.

Burcu Gülen: Aldılar direkt mesajları

Engin Polat: Avukat geliyor. Avukata söylesin.

Burcu Gülen: Dilan hanım bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan silelim. Yönetici siz misiniz? Grubu direkt silin.

Dilan Polat: Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini."

Bu konuşmadan yaklaşık 20 dakika sonra Dilan Polat'ın yine çalışanını aradığı ve polislerin hala orada olup olmadığını sorduğu görüldü:

"Dilan Polat: Oradalar mı hala

Burcu Gülen: Evet hala buradalar. Şu an girişte bilgisayarları kontrol ediyorlar.

Dilan Polat: Magazin filan geldi mi?

Burcu Gülen: Magazin yok. Zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan hanım, yani gelmesin de gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü.

Dilan Polat: İzin vermeyin.

Burcu Gülen: Avukat ne yaparsalar yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor yani Cansu’nun telefonunu aldırmamış galiba.

Dilan Polat: Almışlar mı?

Burcu Gülen: Hazal’ın da almışlar. Cansu’nun da almışlar. Siz yolda mısınız? Geliyor musunuz?

Dilan Polat: Yoldayım canım"

Konuşma içerikleri okunan Dilan Polat’a silinmesi talimatı verdiği grup mesajlarında hangi konuşmalar olduğunu ve bu talimatı neden verdiği soruldu.

Dilan Polat ise, grupta kendi vücuduna ait fotoğraflar olduğunu o yüzden endişelendiğini söyledi. Bahsi geçen grubun Whatsapp grubu olduğunu söyleyen Polat, “Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı.

Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim. Eşim Engin Polat’ın, ‘Cansu telefonunu vermesin’ şeklindeki görüşmesi bu telefonun şahısların kendi şahsi cep telefonu olmasından ötürü bizimle alakasının olmadığından böyle bir cümle kurmuştur” dedi.

Dilan Polat ifadesinin son kısmında ise, “Biz çalışarak bugünlere geldik. Biz aileyiz, örgüt değiliz” diyerek, “Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı.

Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı. Üstümüze sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları reddediyorum. Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır" ifadelerini kullandı.



