Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı izle! Turgut Alp ölecek mi?

17 Ocak tarihinde ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul’un 102. bölüm fragmanı yayınlandı. 102. bölüm fragmanında en dikkat çekici konular Ertuğrul Bey’in konuşmaları ve Turgut Alp’in ele geçirilme anları oldu. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı…

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Şehitlerimizin her bir damla kanı, bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister lakin coşkun bir sel gibi onların üzerine akacağız." sözleri büyük merak uyandırdı. Ares'in de "Türk ovalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim." demesi ve Bahadır Bey'in de "Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim." sözleri de izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

00:34 dk 10 Ocak 2018 Diğer Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Turgut Alp ölecek mi? Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba günü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında boğazına kılıç dayanan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceği gelecek bölümde netlik kazanacak. İşte Diriliş Ertuğrul'un 102. bölümünün fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde içinde Bahadır'ın da olduğu bir toy toplantısı yapıldı. Ertuğrul Bey, Uç Beyi olarak topladığı obalara Karacahisar Kalesi fethinün önemini anlattı. Toy sonrasında fetih için hazırlıklar başladı. Fakat Bahadır, yapılan tüm planları, hazırlıkları anında Ares'e iletti. Bunun karşılığında Çavdar Obası'nı almak için ondan gerekli yardımları aldı. Turgut Alp'in olmadığı ve savunmasız kalan Çavdar Obası'na baskın yapan Sancar, birçok alpi öldürdükten sonra tek Aslıhan'ı da esir aldı.

Diğer yandan fetih için hazırlanan mancınıkları korumakla görevli alpler, Bahadır'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Titan önderliğindeki Haçlı ordusu saldırısına mazur kaldı ve hepsi şehit oldu. En sonda ise Samsa ile Titan'ın cenki heyecanla izlendi. Fakat zaten yaralı olan Samsa, Titan'a fazla bir direniş gösteremedi ve şehit oldu. Ertuğrul Bey, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı ve “Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim” diyerek en kısa bunların intikamının alınacağını söylüyor.