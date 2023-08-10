Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatına 50 yeni il müftü yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatına 50 yeni il müftü yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Müftü nedir?

Müftü, Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler.

Müftü Yardımcısı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanan ve müftü olmaya aday kimseler de il müftü yardımcısı olmaktadır. Bu kimseler imamlardan resmi makam olarak daha yüksek ve müftülerden ise daha düşüktür.

Müftü yardımcısı nasıl olunur?

İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,

3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

İlçe müftüsü olarak atanabilmek için ;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için ;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak,