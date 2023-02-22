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Diyarbakır fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Diyarbakır günler sonra yine sallandı. AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Peki Diyarbakır deprem fay hattı nereden geçiyor? Diyarbakır’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Diyarbakır Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.

10:09 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır deprem risk haritası

Diyarbakır deprem risk haritası

AFAD verilerine göre, Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedilmişti. Kentte hissedilen deprem sonrası vatandaşlar dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti. Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde deprem nedeniyle yan yatan 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatılmış, depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştı. Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yenişehir ilçesinde 2, Bağlar ilçesinde ise 5 bina yıkıldı. Bağlar ilçesinde ayrıca hasar gören Altınkaya Apartmanı da boşaltıldıktan sonra yıktırıldı.

Türkiye deprem haritası

Diyarbakır’da diri fay var mıdır?

Diyarbakır kent merkezi ve yakın yöresi Arabistan Levhası üzerinde yer almaktadır. Afrika Plakası ve 10 milyon yıldan fazla bir süreden beri Kızıldeniz boyunca açılan ıraksayan karakterdeki levha sınırı nedeniyle ondan ayrılan Arabistan Levhasının kuzeye doğru hareketi sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyini sınırlayan bir zon boyunca, Arabistan ve Avrasya Plakaları çarpışmaktadır.

Bu çarpışmayla ilişkili olarak bölgede ortaya çıkan yaklaşık kuzey-güney doğrultulu sıkışma sonucu Diyarbakır’ın içinde bulunduğu alan ve yakın kuzeyinde doğu-batı eksenli kıvrımlar ve kuzeyden bindirmeli fayların etkin olduğu Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı gelişirken, daha kuzeyde ise makaslama kırıkları şeklinde Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve Doğu Anadolu Fay Sistemi oluşmuştur. Günümüzde hareketliliği devam eden bu aktif faylar boyunca son birkaç yüz yıl içinde magnitüdü 7’yi aşan ve büyük can ve mal kayıplarına neden olan pek çok deprem meydana gelmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Diyarbakır ve yakın çevresinde bulunan aktif faylar

Diyarbakır deprem fay hattı nereden geçiyor?

Bölgemizi etkileyen diğer bir deprem üreten sistem ise, yine plakaların kuzey-güney doğrultulu sıkışmaları sonucu, makaslama kırıkları şeklinde oluşan Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve Doğu Anadolu Fay Sistemidir. Doğu Anadolu Fay Sistemi kuzeyde Bingöl Karlıovadan başlar, Bingöl, Palu, Gezin, Sivrice, Doğanyol, Pütürge, Çelikhan, Gölbaşı ve Türkoğlu’ndan geçerek güneybatıya doğru devam eder. Bu yerleşim yerlerinden başka Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya il merkezleri de bu Sistem üzerinde oluşacak depremlerden ciddi bir şekilde etkilenebilmektedirler. Diyarbakır kent merkezi, Doğu Anadolu Fay Sistemi’ne 77 Km , Bitlis Zagros Kenet Kuşağına 45 Km uzakta bulunmaktadır. Ancak bu sisteme bağlı olarak oluşan fay zonları ve tekil faylar ise kent merkezine daha yakın bir konumda yer almaktadırlar.

Diyarbakır fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Diyarbakır deprem haritası
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?


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9 dakika önce
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Diyarbakır fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
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