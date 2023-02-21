Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Bina hasar tespiti ve sağlamlık testine yoğun ilgi

Deprem öldürmez bina öldürür sözü bir kez daha doğrulandı. İlki 7.7, ikincisi ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde 1 milyon 123 bin bina incelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildiğini söyledi. Asrın felaketi sonrası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bina dayanıklılık testine talepte artış var. Peki bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? Bina deprem testi fiyatı nedir? Bina hasar sorgulama başvurusu nereye yapılır? Detaylar haberimizde.

17:26 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır?

Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayanlar, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar depreme karşı
bina dayanıklılık testi
yaptırmak için arayışlara girdi. Peki bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? Bina deprem testi fiyatı nedir? Bina hasar sorgulama başvurusu nereye yapılır?

Bina hasar tespiti nedir?

Hasar tespit
, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.
Bina hasar tespiti yapılışı

Bina hasar tespiti için nereye başvurulur?

  • Hasar tespit
    çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi başvurular yapılırken, sigortası olanların zararlarının tazmini için ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) başvurmaları gerekiyor.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem hasar tespit başvurusu e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir" dedi.
Hasar tespit sorgulama

E devlet bina hasar tespit sorgulaması nasıl yapılır?

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Bina hasar tespiti analizini kimler yapar?

Bina hasar tespiti çalışmaları devlete bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce mühendis ve mimarlardan oluşan bina hasar tespit ekipleri oluşturulduktan sonra bu ekipler doğal afetin yaşandığı il veya bölgede bulunan binaların incelemesini yapmaya başlarlar.

Bina hasar tespiti nasıl yapılır, hasar nasıl tespit edilir?

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

Hasarsız bina tespiti

Hasarsız binalar hangileri?

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Az hasarlı bina

Az hasarlı binalar hangileri, nasıl tespit ediliyor?

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Orta hasarlı bina

Orta hasarlı binalar hangileri?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Ağır hasarlı binalar

Ağır hasarlı binalar nasıl tespit ediliyor?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

Acil yıkılacak binalar

Acil yıkılacak bunlar hangileri, tespiti nasıl yapılıyor?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

Bina deprem testi fiyatı nedir?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100'ü aşan artış görülürken, ayrıntılı rapor bir ayda çıkıyor. Ücret ise binanın büyüklüğü ve işlemlerin kapsamına bağlı olmak kaydıyla değişebilir. Bina başına test maliyeti 20 bin liradan başlıyor.

Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?
Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı. Buna göre, depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle erteleniyor. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle erteleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da önemli düzenlemeleri devreye aldı. Bunlardan biri de cenaze yardımları. Vefat eden kişi Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Peki cenaze yardımı parası nasıl alınır, nereden alınır? Cenaze yardım parasını kimler alabilir, şartları neler? İşte depremzedelere verilecek sosyal destekler.



#Bina dayanıklılık testi
#bina deprem risk testi
#bina hasar sorgulama
#deprem
#e devlet
il y a 2 heures
default-profile-img
Bina hasar tespiti ve sağlamlık testine yoğun ilgi
Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira
Kırgız sanatçılardan 'deprem' şarkısı: Türkiye'nin acısına ortak oldular
Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor
Depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.