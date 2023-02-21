Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayanlar, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlara girdi. Peki bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? Bina deprem testi fiyatı nedir? Bina hasar sorgulama başvurusu nereye yapılır?

Bina hasar tespiti nedir?

Hasar tespit , meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

Bina hasar tespiti yapılışı

Bina hasar tespiti için nereye başvurulur?

Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi başvurular yapılırken, sigortası olanların zararlarının tazmini için ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) başvurmaları gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem hasar tespit başvurusu e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir" dedi.

Hasar tespit sorgulama

E devlet bina hasar tespit sorgulaması nasıl yapılır?

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Bina hasar tespiti analizini kimler yapar?

Bina hasar tespiti çalışmaları devlete bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce mühendis ve mimarlardan oluşan bina hasar tespit ekipleri oluşturulduktan sonra bu ekipler doğal afetin yaşandığı il veya bölgede bulunan binaların incelemesini yapmaya başlarlar.

Bina hasar tespiti nasıl yapılır, hasar nasıl tespit edilir?

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

Hasarsız bina tespiti

Hasarsız binalar hangileri?

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Az hasarlı bina

Az hasarlı binalar hangileri, nasıl tespit ediliyor?

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Orta hasarlı bina

Orta hasarlı binalar hangileri?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Ağır hasarlı binalar

Ağır hasarlı binalar nasıl tespit ediliyor?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

Acil yıkılacak binalar

Acil yıkılacak bunlar hangileri, tespiti nasıl yapılıyor?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

Bina deprem testi fiyatı nedir?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100'ü aşan artış görülürken, ayrıntılı rapor bir ayda çıkıyor. Ücret ise binanın büyüklüğü ve işlemlerin kapsamına bağlı olmak kaydıyla değişebilir. Bina başına test maliyeti 20 bin liradan başlıyor.







