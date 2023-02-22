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Evi dönüşüme girenlere verilen destekler
Depremin yaralarını sarmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapım seferberliğini başlatacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel, kültürel ihtiyaçlar neyse bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanıyor" dedi. Kurum, şunları kaydetti:
"11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapacağız ve vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu yuvalarının anahtarlarını vereceğiz. O günde bugün yaşadığımız hüznün yerini inşallah vatandaşlarımızla birlikte mutluluğumuz alacaktır. O günler çok yakındır. İnşallah o günlere en kısa zamanda ulaşabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlayacağımızı ifade etmiştik, bu sayıyı inşallah daha da artıracağız."
Evi dönüşüme giren vatandaşlara sağlanan destekler şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri: