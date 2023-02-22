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Evi dönüşüme giren vatandaşlara destekler sağlanıyor

Deprem bölgesinde 927 bin binada inceleme tamamlandı. Bu binalardan 118 bini yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır." dedi. Erdoğan, "Bir yıl içinde TOKİ olarak yeni konutlar yapacağız" açıklamasını yaptı. Evi dönüşüme giren vatandaşlara da devlet destekleri sürüyor. Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten Kira yardımı yapılıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor. İşte evi dönüşüme girenlere verilen destekler.

09:45 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evi dönüşüme girenlere verilen destekler

Evi dönüşüme girenlere verilen destekler

Depremin yaralarını sarmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapım seferberliğini başlatacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel, kültürel ihtiyaçlar neyse bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanıyor" dedi. Kurum, şunları kaydetti:

"11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapacağız ve vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu yuvalarının anahtarlarını vereceğiz. O günde bugün yaşadığımız hüznün yerini inşallah vatandaşlarımızla birlikte mutluluğumuz alacaktır. O günler çok yakındır. İnşallah o günlere en kısa zamanda ulaşabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlayacağımızı ifade etmiştik, bu sayıyı inşallah daha da artıracağız."

Evi dönüşüme giren vatandaşlara hangi destekler veriliyor?

Evi dönüşüme giren vatandaşlara sağlanan destekler şöyle:

  1. Evi dönüşüme girecek kişilere Bakanlıkça faiz destekli dönüşüm kredisi veriliyor. Geçen yıl kredi iki kez arttırıldı. Son yapılan değişiklikle, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Evini yıkmak yerine güçlendirmek isteyenler için güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği de 400 baz puandan 600 baz puana yükseltildi. Böylece Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan oldu. Yani vatandaş aylık yüzde 1.5 oranlı dönüşüm kredi kullanıldığında, bunun yüzde 0.50’sini bakanlık karşılayacak. Geçmişte bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 2 milyon liraydı, düzenleme ile 3 milyon liraya çıkarıldı.
  2. Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten Kira yardımı yapılıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.
  3. Riskli yapılar yenilenirken tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.
  4. Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri:

  • Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.
  • Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor.
  • İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
  • Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
  • Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
  • İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
  • 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
  • Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
  • Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
  • Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?

Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?
Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı. Buna göre, depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle erteleniyor. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle erteleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da önemli düzenlemeleri devreye aldı. Bunlardan biri de cenaze yardımları. Vefat eden kişi Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Peki cenaze yardımı parası nasıl alınır, nereden alınır? Cenaze yardım parasını kimler alabilir, şartları neler? İşte depremzedelere verilecek sosyal destekler.


#deprem
#dönüşüm destekleri
#Riskli yapı dönüşüm
34 dakika önce
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Evi dönüşüme giren vatandaşlara destekler sağlanıyor
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