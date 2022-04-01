2022 Diyarbakır İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Diyarbakır sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Diyarbakır'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Diyarbakır imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Diyarbakır iftar vakti, Diyarbakır Sahur vaktini de içeren Diyarbakır 2022 imsakiyesi..

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