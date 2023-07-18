Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 15 ekiple yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İşte detaylar.

Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 15 ekiple yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İşte detaylar.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar 20 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Orman işletme Müdürü Davut Ayzit, “Şu an herhangi bir sıkıntı yok.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma, kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yan illerden gelen desteklerle kontrol altına almak üzereyiz. Arkasından soğutma çalışmaları yapacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili bir sorun yok. Tehlike arz edecek bir durum yok. Büyük bir alanda zarar söz konusu değil, rüzgar bizi biraz etkiledi. Kontrol altına almak üzereyiz. Görünen kadarıyla 20 hektarlık bir alanda zarar var” diye konuştu.