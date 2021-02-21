Doğalgaz Tasarrufu Nasıl Yapılır: Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür?

Düşük doğalgaz faturası ve kaynak verimliliği açısından doğalgaz tasarrufu yapmak yerinde bir harekettir.

DOĞALGAZ TASARRUFU NASIL YAPILIR?

Genel olarak tasarruf şu adımlara dikkat ederek gerçekleştirilebilir:

• Peteklerin doğru konumlandırılması,

• Termostat kullanımı,

• Doğru sıcaklık ayarı ve kombi seçimi,

• Isı yalıtımı.

DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

1. Peteklerin Doğru Konumlandırılması

Doğru petek konumu, doğalgaz faturasını düşürmede oldukça etkili bir yöntemdir. Yanlış konumlandırılmış petekler, bulunduğu odayı daha fazla ısıtmaya çalışacak dolayısıyla daha fazla enerji harcayacaktır. Bu nedenle tasarruf işlemine petekleri yerlerini gözden geçirerek başlamakta fayda vardır. Petekleri konumlandırırken şu detaylara dikkat etmek gerekir:

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• Peteklerin önü tamamen açık olmalıdır.

• Peteklerin üzerine herhangi bir şey konulmamalıdır.

• Önüne herhangi bir şekilde masa veya koltuk gibi eşyalar konulmamalıdır. Var ise çekilmeli ve önü açılmalıdır.

• Perdelerin peteklerin önünü örtmesine izin verilmemelidir. Tasarruf yapmak isteyen kişiler, perde tokalarıyla perdeli kenarlara sabitleyebilir ve peteklerinin önünün tamamen açık kalmasını sağlayabilirler.

• Evin kullanılmayan bölümlerindeki petekler kapatılmalı veya kısılmalıdır.

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Önü tamamen açık olan petekler, kapalı olan peteklere göre daha hızlı ve etkili ısıtma sağlamaktadır.

2. Doğalgaz Termostat Kullanımı

Oda termostatları kullanımı doğalgaz ısısını sabitler ve böylelikle tasarruf oranını arttırır. Doğalgaz kombisi, termostatın ayarladığı ısıya geldiğinde ısıtma işlemini durdurur. Bu da daha az enerji maliyeti demektir. Uzmanlar termostat kullanan kişilerin normal faturadan %6 doğalgaz tasarrufu yapabileceğini ifade ediyor.

3. Doğru sıcaklık Ayarı ve Kombi Seçimi

Doğru doğalgaz sıcaklık ayarı evi ısıtacak, ancak enerji maliyetini de artırmayacak olan derecedir. Bu dereceyi sabitlemek enerji tasarrufunu sürekli hale getirir. Yaklaşık %7 tasarruf sağlayan doğru sıcaklık ayarı için şu detaylara dikkat edilmelidir:

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• Evin kullanıldığı anlarda 22, uyku anında ise 17-18 derece sıcaklık ayarı enerji tasarrufu sağlayacak olan sıcaklık ayarıdır.

• Kombinin kesintisiz çalışması, kapatıp açılmasından daha verimli çalışmasını sağlar. Bu nedenle kombiler, sürekli olarak çalıştırmalı ve evin durumuna göre sıcaklığı düşürülmelidir. Tamamen kapatmak tekrar açıldığında ısıtmak için harcadığı enerjiyi arttırır.

Öte yandan enerji tasarrufu sağlayacak noktalardan biri doğru kombi seçimidir. Kombilerin doğru seçimi hem daha az enerji yakmasında hem de olası sorunlarda ücretsiz çözüme kavuşturmada etkilidir. Dolayısıyla her iki açıdan da maliyet tasarrufu yapmak için şu noktalara dikkat etmek gerekir:

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• Kombiler seçilirken yoğuşmalı olmasına özen gösterilmelidir. Yoğuşmalı kombiler diğer kombilere oranla daha az enerji maliyeti oluştururlar. Çalışma açısından da çevre dostu olan yoğuşmalı kombiler, enerji tasarrufunu klasik kombilere oranla 2 katına çıkarmaktadır.

• Kombi seçiminde kullanılacak alana uygun kombilerin tercih etmek mekânın daha kolay ısınmasını sağlar. Özellikle bacalı veya hermetik olan kombiler enerji tasarrufunda daha etkin rol oynamaktadır.

• Kombi alırken kalite onay belgelerinin olması ve satıştan sonraki süreç için garanti veriyor olması oldukça önemlidir. Bu konu olası bir arıza durumunda maliyeti düşürür ve tasarruf sağlar.

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4. Isı Yalıtımı

Isı yalıtımları, kombinin kullanıldığı mekânın daha kolay ısıtmasını sağlar. Daha kolay ve ısınan ortamlar da daha az enerji yakmak demektir. Bu nedenle enerji tasarrufunda temel olan şeylerde biri ısı yalıtımıdır. Doğalgaz tasarrufu yapmak için ısı yalıtımıyla ilgili şu konulara dikkat etmek gerekir:

• Çatı yalıtımı esaslarına uygun olarak en az 10 santimetre kalınlığında yalıtılmalıdır.

• Duvarlar için mantolama işlemini yaptırmak enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkaran işlemlerinden biridir.

• Pencere ve kapıların tam sızdırmaz olarak revize edilmesi önemlidir. Soğuk alan alanları ısıtmak için daha fazla enerji harcanır. Bu nedenle pencere ve kapıların hava geçirmediğinden emin olunmalıdır.

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doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz faturası nasıl düşürülür? İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda

Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz faturası nasıl düşürülür? İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda sizlerle paylaştık.