Doktor maaşları ne kadar? Hemşire maaşları ne kadar? 2022 doktor ve hemşire maaşları ne kadar?

Doktor ve hemşire maaşları ile ilgili açıklamayı binlerce kişi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktor ve hemşirelerin maaşına gelecek zam oranını bugün açıkladı. Doktor maaşına ne kadar zam geldi? Hemşire maaşına ne kadar zam geldi? 2022 doktor maaşları ne kadar olacak? Haberin detayları sizlerle...

2022 doktor maaşı ne kadar oldu?

Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

2022 Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl bir hemşire en düşük 5 bin 237 TL maaş alıyordu. Yeni yılda buna yüzde 5'lik zam eklenince bu rakam 5 bin 498 TL'ye çıktı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 2022 yılında en düşük hemşire maaşı 6 bin 733 TL'ye yükseldi.

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