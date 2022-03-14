Özgün 2022 doktor ve hemşire maaşları ne kadar?
ÖZGÜN HABERLER

2022 doktor ve hemşire maaşları ne kadar?

Doktor ve hemşirelerin beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Doktor maaşına ne kadar zam geldi? Hemşire maaşına ne kadar zam geldi? 2022 doktor maaşları ne kadar olacak? İşte haberimizim detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doktor maaşları ne kadar? Hemşire maaşları ne kadar? 2022 doktor ve hemşire maaşları ne kadar?
Doktor maaşları ne kadar? Hemşire maaşları ne kadar? 2022 doktor ve hemşire maaşları ne kadar?

Doktor ve hemşire maaşları ile ilgili açıklamayı binlerce kişi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktor ve hemşirelerin maaşına gelecek zam oranını bugün açıkladı. Doktor maaşına ne kadar zam geldi? Hemşire maaşına ne kadar zam geldi? 2022 doktor maaşları ne kadar olacak? Haberin detayları sizlerle...

2022 doktor maaşı ne kadar oldu?

Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

2022 Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl bir hemşire en düşük 5 bin 237 TL maaş alıyordu. Yeni yılda buna yüzde 5'lik zam eklenince bu rakam 5 bin 498 TL'ye çıktı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 2022 yılında en düşük hemşire maaşı 6 bin 733 TL'ye yükseldi.

Erdoğan'dan sağlık çalışanları 3600 ek gösterge açıklaması
ÖZGÜN
Erdoğan'dan sağlık çalışanları 3600 ek gösterge açıklaması
Adıyaman 4.3 ile sallandı

Adıyaman 4.3 ile sallandı

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar.
Zelenskiyden Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.
Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.

​Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var.
Uçaklara el koyuyor

Uçaklara el koyuyor

​Yaptırımlar sonrası Rusya'dan ilginç hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.