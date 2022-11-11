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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru başta olmak üzere piyasaların gözü kulağı ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrilmişti. ABD ekim ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 7,7'ye geriledi. Aylık tüfe ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında açıklanan verinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Bu veriler sonrası ise dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,53 azalışla 18,4884'ten tamamladı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro/dolar paritesi son durum ne? İşte dolar kuru anlık alış satış fiyatı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün ne kadar? 11 Kasım Cuma dolar kuru anlık alış satış fiyatı
Dolar alış satış fiyatı

ABD ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 7,7’ye geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 6,3, aylık bazda yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Verinin ardından altın ve Euro’da artış meydana geldi. Veriden önce spot piyasada 1710 dolar olan ons altın fiyatı verinin ardından günlük yüzde 2’nin üzerinde artarak 1748 dolara kadar yükseldi. Veriden önce 1022 TL olan gram altın fiyatı ise 1041 TL’ye kadar yükseldi. Peki dolar anlık ne kadar?

Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

  • Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,57 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,53 azalışla 18,4884'ten tamamladı.

Dolar/TL ne kadar, kaç liradan işlem görüyor?

  • Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 18,5710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 19,0010'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 21,7830'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde kaç?

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yüzde 7,7 artışla beklentilerin altın kalmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 2,12 azalışla 3 Aralık 2015'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti ve günü 108,2 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda 108'in hemen altında dengelendi.

Euro/dolar paritesi son durum ne?

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ve dolara olan talebin azaldığını söyledi.

Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

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