Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? İşte 3 Ekim serbest piyasada döviz fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem Borsa İstanbul endeksi hem serbest piyasada döviz fiyatları merak ediliyor. Peki dolar kaç TL? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte dolar kuru, dolar TL son durum:
Dolar ne kadar? Dolar kaç TL?
- Dolar 18,5590 liradan haftaya başladı. Son kapanışta dolar 18,52 liradan satılmıştı.
- İstanbul Kapalıçarşı’da 18,5570 liradan alınan dolar 18,5590 liradan işlem görmekte.
Euro ne kadar?
- Euro ise 18,2340 liradan haftaya başladı. 18,2320 liradan alınan euro ise 18,2340 liradan satılıyor. Son kapanışta euro ise 18,16 liradan satılmıştı.
Bursa yeni haftaya nasıl başladı?
- Borsa, haftaya yüzde 0,72’lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,72’lik yükselişle başladı.
- Endeks, 22,78 puanlık artışla 3.202,77 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi 0,60 değer kazandı.