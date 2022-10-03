Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? İşte 3 Ekim serbest piyasada döviz fiyatları Dolar fiyatı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte anlık ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TÜİk verilerine göre, eylül ayında enflasyon tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu. Borsa, haftaya yüzde 0,72’lik yükselişle başlarken, euro ise 18,2340 liradan haftaya başladı. Peki dolar kaç TL? Dolar kuru anlık ne kadar? İşte dolar kuru, dolar TL son durum bilgileri.

Abone Ol