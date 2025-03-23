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Güncel döviz kurları: Dolar ve euro kaç TL oldu?

Güncel döviz kurları: Dolar ve euro kaç TL oldu?

11:4523/03/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte 23 Mart güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatı güncel tablo, hafta sonu yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL, güne yükselişle başladı. küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları kapsamında devreye aldığı tarifeler, enflasyon ile resesyon ikileminin gölgesinde önemli bir belirsizlik unsuru olmayı sürdürüyor. Peki dolar, euro kaç lira oldu, arttı mı, düştü mü? İşte son durum...

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar alış: 37,6365 TL

Dolar satış: 38,0415 TL

EURO/TL KAÇ TL?

Euro alış: 40,4936 TL

Euro satış: 41,4051 TL

İNGİLİZ STERLİNİ FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış: 48,9009 TL

İngiliz Sterlini satış: 48,9072 TL

#dolar
#euro
#Güncel Döviz Kurları

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