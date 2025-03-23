Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatı güncel tablo, hafta sonu yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL, güne yükselişle başladı. küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları kapsamında devreye aldığı tarifeler, enflasyon ile resesyon ikileminin gölgesinde önemli bir belirsizlik unsuru olmayı sürdürüyor. Peki dolar, euro kaç lira oldu, arttı mı, düştü mü? İşte son durum...