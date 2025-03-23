SGK duyurdu: Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.