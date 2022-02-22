Donetsk, Lugansk neresi? Donetsk ve Lugansk bölgelerinin haritadaki yeri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyacaklarını açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Donesk ve Luhanks bölgesinin nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

DONETSK VE LUHANKS BÖLGELERİ

Donetsk nerededir?

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. DHC, Ukrayna yönetimini sivilleri katletmek ve savaş suçu işlemekle itham etmektedir. Kiev yönetimi ise DHC'nin Rusya'dan destek aldığını iddia etmektedir. Ancak Rusya bu iddiaları reddetmiştir.

Donetsk, eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin (oblast) merkezi. Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti nüfusu ise 2.302.444'dir.

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Luhansk nerede?

Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.

Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde kuruldu. Ülkenin nüfusu ise 1,464,039 şeklinde.

Doğu Avrupa'da bir de facto devlet olan Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak varlığını gösterdi. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti. Kurucuları 24 Mayıs 2014'te ise Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzaladı.

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21 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı.

Türkiye'den Donetsk ve Luhansk Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararını kınadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

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GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

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