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Süper Lig'den Dünya Kupası'na katılacak oyuncu isimleri

2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü Katar'da başlayacak. Süper Lig'den aralarında Ali Karimi, Majid Hosseini, Francisco Calvo ve Famara Diedhiou’nun da yer aldığı 20'ye yakın futbolcu, bu büyük turnuvada boy gösterecek. Peki 2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? Süper Lig'den hangi futbolcular Kupa maçında olacak? İşte Dünya Kupası'nda oynayacak Süper Lig futbolcuları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında oynayacak Süper Lig oyuncuları hangileri?
Dünya Kupasına katılacak süper lig oyuncuları

Bu yıl ilk defa kış mevsiminde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverler tarafından hissedilmeye başlarken, Süper Lig'den hangi futbolcular 2022 Dünya Kupası'nda olacak? sorusunun cevabı da araştırılıyor.

Dünya Kupasında oynayacak Süper Lig oyuncuları hangileri?

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlardan oyuncular da mücadele edecek. İşte Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular;

  1. Michy Batshuayi - Belçika (Fenerbahçe)
  2. Dries Mertens - Belçika (Galatasaray)
  3. Maxi Gomez - Uruguay (Trabzonspor)
  4. Wout Weghorst - Hollanda (Beşiktaş)
  5. Haji Wright - ABD (Antalyaspor)
  6. Lucas Torreira - Uruguay (Galatasaray)
  7. Kevin N'Kouodu - Kamerun (Beşiktaş)
  8. Victor Nelson - Danimarka (Galatasaray)
  9. Haris Seferovic - İsviçre (Galatasaray)
  10. Roman Saiss - Fas (Beşiktaş)
  11. Fernando Muslera - Uruguay (Galatasaray)
  12. Jens Larrsen - Danimarka (Trabzonspor)
  13. Francisco Calvo - Kosta Rika (Konyaspor)
  14. Famara Diedhiou - Senegal (Alanyaspor)

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