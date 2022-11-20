Süper Lig'den Dünya Kupası'na katılacak oyuncu isimleri

Bu yıl ilk defa kış mevsiminde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverler tarafından hissedilmeye başlarken, Süper Lig'den hangi futbolcular 2022 Dünya Kupası'nda olacak? sorusunun cevabı da araştırılıyor.

Dünya Kupasında oynayacak Süper Lig oyuncuları hangileri?

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlardan oyuncular da mücadele edecek. İşte Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular;

Michy Batshuayi - Belçika (Fenerbahçe) Dries Mertens - Belçika (Galatasaray) Maxi Gomez - Uruguay (Trabzonspor) Wout Weghorst - Hollanda (Beşiktaş) Haji Wright - ABD (Antalyaspor) Lucas Torreira - Uruguay (Galatasaray) Kevin N'Kouodu - Kamerun (Beşiktaş) Victor Nelson - Danimarka (Galatasaray) Haris Seferovic - İsviçre (Galatasaray) Roman Saiss - Fas (Beşiktaş) Fernando Muslera - Uruguay (Galatasaray) Jens Larrsen - Danimarka (Trabzonspor) Francisco Calvo - Kosta Rika (Konyaspor) Famara Diedhiou - Senegal (Alanyaspor)