Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan askeri sınırda mültecileri vurdu Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü
AVRUPA

​ Yunan askeri sınırda mültecileri vurdu: Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü

Yunan askeri sınırda mültecileri vurdu: Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü

Yunan askerleri, Edirne’nin Meriç ilçesinden Yunanistan’a geçmek isteyen 9 kişilik Suriyeli aileye ateş açtı. 8 yaşındaki Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 plastik mermiyle yaralandı. Tedavisi Türkiye’de yapılan Gazin’in abisi Hazar Abdu (19) “Kardeşim ayağından vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler. Türk polisi bize yardım etti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 yaşındaki Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 plastik mermiyle yaralandı.
8 yaşındaki Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 plastik mermiyle yaralandı.

Yunanistan hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki Gazin Abdu’yu plastik mermiyle ayağından vurarak yaraladı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten ‘Hudut Kartalları’ askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu’nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ateş açılan Suriyeli aile.

Yunan vahşeti: Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı
DÜNYA
Yunan vahşeti: Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı

TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Abdu’nun ağabeyi 19 yaşındaki Hazar Abdu, Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırına geldiklerini söyledi. Ailesiyle Avrupa’ya gitmek için şanslarını denediklerini belirten Abdu, “Yunan askeri sınırda bizi vurdu. Kardeşim ayağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek ‘dönün’ dediler. Türk polisi bize yardım etti, karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu” ifadelerini kullandı. Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
OYNAT 00:00
Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
Yunanistan'da yerel halk Midilli Adası'na gelen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi. Yerel halk göçmenlerin yardım çığlıklarını duymasına rağmen kayıtsız kaldı.


Haberlere bile tahammül yok!

Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engelliyor.

***

Yunan gazeteci Liana Spyropoulou'nun paylaşımı
  • Yunanistan'ın Midilli Adası’nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililerin sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, “Polis, medyanın Midilli’deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar
DÜNYA
Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar
Abone Ol Google News
Ertuğrul mesajı

Ertuğrul mesajı

​Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme.
BAEden ırkçı İsrail takımına destek

BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

​Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan takıma sponsor oldular.
SonuNapolyon gibi olacak

Sonu
Napolyon gibi olacak

​Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var.
Hafter'e isyan

Hafter'e isyan

​Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.
İhanete<br>karşı çıkın

İhanete
karşı çıkın

​Filistinli gruplardan Arap ve İslam dünyasına çağrı.
Tahrik ziyareti!

Tahrik ziyareti!

Sakelaropulu sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti.
Toz fırtınası<br>devam edecek mi?

Toz fırtınası
devam edecek mi?

Konuya ilişkin konuşan ​Prof. Dr. Hüseyin Toros uyarılarda bulundu.
Manisa'da feci kaza

Manisa'da feci kaza

İki otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bakan Soylu duyurdu

Bakan Soylu duyurdu

​Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi.
Trabzon'da kazanan Beşiktaş

Trabzon'da kazanan Beşiktaş

​Sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

Bugün koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

​Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı takip edilecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Enerji Bakanı Dönmez'den 'Kanuni Sondaj Gemisi' açıklaması.
Dünya yıldızı İstanbul'da

Dünya yıldızı İstanbul'da

​Süper Lig'de futbolseverleri şaşırtan transfer gelişmesi.
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü açıkladı

Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar.
Balıkesir'de kan donduran olay

Balıkesir'de kan donduran olay

Miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.