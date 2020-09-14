​ Yunan askeri sınırda mültecileri vurdu: Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü

Yunanistan hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki Gazin Abdu’yu plastik mermiyle ayağından vurarak yaraladı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten ‘Hudut Kartalları’ askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu’nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ateş açılan Suriyeli aile.

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TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Abdu’nun ağabeyi 19 yaşındaki Hazar Abdu, Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırına geldiklerini söyledi. Ailesiyle Avrupa’ya gitmek için şanslarını denediklerini belirten Abdu, “Yunan askeri sınırda bizi vurdu. Kardeşim ayağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek ‘dönün’ dediler. Türk polisi bize yardım etti, karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu” ifadelerini kullandı. Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Haberlere bile tahammül yok!

Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engelliyor.

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Yunan gazeteci Liana Spyropoulou'nun paylaşımı

Yunanistan'ın Midilli Adası’nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililerin sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, “Polis, medyanın Midilli’deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi” ifadelerini kullandı.