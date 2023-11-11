1 günde 7 hastaneye bomba

Gazze’ye üç koldan karadan giren işgalci İsrail güçleri, Gazze şehrinin kuzeyinde ve batısında olan üç önemli hastaneyi dün sabah itibarıyla ablukaya aldı. İşgalci güce ait tankların Gazze’nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerini kuşattı. Çocuk Hastanesi dışında, Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi de işgalci gücün havadan karadan ve denizden saldırılarıyla vuruldu. Sosyal medyaya yansıyan kayıtlarda Rantisi hastanesinin işgalci güce ait tanklar tarafından çevrildiği görüntülendi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine ateş açtığı belirtildi.

Tamamen kuşattı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi. Açıklamada, “İsrail işgali Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok” ifadesi kullanıldı.

Gazze’nin en büyüğü

İşgalci güç yine Gazze’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesini hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Kızılayı açıklamada ise İsrail’in El-Avda Hastanesi çevresini vurduğu, 2 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İşgal güçlerinin Şifa hastanesinin çevresini de kuşattığı iddia edildi. Katar, Şifa Hastanesi’nin korunması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Endonezya Hastanesi KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İsrail saldırılarında büyük bölümü zarar gören Endonezya Hastanesi de karanlığa gömüldü. Yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nde elektrik tamamen kesildi. Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa büründü.

Öte yandan İsrail keskin nişancılarının Kudüs Hastanesi’ne açtığı ateş sonucu bir kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Binlerce kişiyi sürecek

Hastanelere yönelik abluka ve saldırıların, ABD’nin 4 saatlik insani duraklama açıklamasından sonra geldi. İşgalci gücün hedefinin Hastanelere sığınan ve gidecek yeri olmayan çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinli’yi güneye sürmek olduğu tahmin ediliyor. Gazze’nin kuzeyini, kuşatan işgalci gücün, Selahaddin ve El Raşid caddeleri üzerinden binlerce Filistinliyi güneye doğru zorla çıkarmaya başlamıştı. Yaşanan sürgün 2. Nekbe diye tanımlanıyor.

Hastaneler hizmetlerini durdurmak zorunda kalacak

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağı bildirildi. Açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için tüm çabaları tükettik. Gazze kenti ve Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasına sadece birkaç saat kaldı” ifadesine yer verildi. Başta İslam ve Arap dünyası olmak üzere dünyaya seslenilen açıklamada, “büyük bir felaket yaşanmadan önce hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt getirilmesi için acilen harekete geçilmesi” çağrısında bulunuldu.











