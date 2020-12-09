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Dünya 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalıştılar ABDde milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı
AMERİKA

10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalıştılar: ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı

ABD’nin Kuzey Amerika'nın batısında uzanan büyük sıradağ Rocky Dağları’na, milyarder Forrest Fenn tarafından 2010 yılında saklanan içinde 1 milyon dolarlık altın ve değerli antika eşya dolu hazine sandığını bulan kişinin kimliği açıklandı. Jonathan "Jack" Stuef adlı tıp öğrencisi federal mahkeme kararıyla ismini kamuoyuna açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.
Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.

Zengin antika tüccarı Forrest Fenn, 2010 yılında bronz bir sandığı 1 milyon dolardan fazla altın, mücevher ve diğer değerli eşyalarla doldurdu.

  • Fenn hazine sandığı Rocky Dağları'nda bir yere saklayarak, nasıl bulunacağına dair bir ipucu olarak yazdığı şifreli bir şiirden paylaştı. Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.

DHA
Jonathan

FEDERAL MAHKEME KARARIYLA AÇIKLANDI

Hazine sandığı, Haziran ayında kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından Rocky Dağları’nın Wyoming bölgesinde bulundu. Ancak, Michigan’dan Jonathan "Jack" Stuef (32), bir federal mahkeme kararıyla ismini kamuoyuna açıkladı.

  • Eylül ayında yaşamını yitiren Fenn'in torunu Shiloh Forrest Old, hazine avına adanmış bir web sitesinde, Stuef'in hazine sandığını "yıllarca süren dikkatli arama sonucunda" bulduğunu yazdı.

DHA
Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.

Stuef yaptığı açıklamada “Benim adım Jack Stuef ve Forrest Fenn Hazinesi’nin bulucusuyum. Onu iki yıl aradım ve bu yılın 6 Haziran'ında, Wyoming'de bulduğum yerden, Forrest'in 10 yıl önce sakladığı yerden aldım. Artık hazine sandığına sahibim” dedi.

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