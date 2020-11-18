1377 kilometrelik hız cezası şaşkına çevirdi

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper'a gelen 1377 km hız sınırı cezası herkesi şaşırttı.

DHA





"BU İMKANSIZ"

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper (52) teslimat sırasında hız sınırını açtığı gerekçesiyle ceza kesildi. Cooper'ın 26 Mayıs'ta Güney Gloucestershire’daki M4 otoyolundaki 70 olan hız sınırını 1377 kilometre hızla aştığı ifade edildi. Adresine gelen 1377 kilometre ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına dönen Cooper, " Bu imkansız. Şaşkınım" dedi.

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"ŞAKA MI DEDİM"

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 1377 kilometre görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper’ın 85 kilometre ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı. Cooper'a 70 kim olan hız limiti sınırını 85 km ile aştığı için para cezası verildi.

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