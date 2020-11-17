İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar: 25 yıllık tarihinde bir ilk

EasyJet kovid salgınından en çok etkilenen şirketlerin başında geliyor.

Koronavirüs salgınının başta turizm ve ulaşım olmak üzere bir çok sektöre vurduğu ağır darbenin sonuçları ortaya çıkıyor. İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, EasyJet’in eylül ayı sonu itibariyle yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

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UÇUŞLARIN YÜZDE 25'İ YAPILACAK

Bir önceki dönemde toplam yıllık karı 430 milyon sterlin seviyesinde olan şirket, gelecek yıl planlanan uçuşlarının ancak yüzde 25’ini yapabileceğini bildirdi.

Öte yandan EasyJet’in açıklamasında son günlerde Kovid-19’a yönelik aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberler nedeniyle uçak bileti satışlarında yüzde 50 seviyesinde artış olduğu belirtildi.

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Şirketin mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren, mevcut ivmeyi artırarak sürdürmeleri durumunda ek likiditeye ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

EasyJet bünyesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor.