Avrupa'da koronavirüs patlaması: İngiltere, İtalya ve Yunanistan'da korkutan sayılar

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bin 365 oldu.

Ülkede 33 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 290 bin 195’e yükseldi.

Son 24 saatte 377 bin 608 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 34 milyon 871 bin 387 oldu.

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Ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 bin 30 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı.

İtalya’da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakası

İtalya’da son 24 saatte 37 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401’e yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 636 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401’e, toplam can kaybı ise 43 bin 589’a ulaştı. Ülkede 387 bin 758 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

OYNAT 00:27 İtalya'da koronavirüs alarmı: Hastalar tuvaletlerde ölüyor İtalya'nın Napoli kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Artan vakalar nedeniyle bir çok kişinin tuvalet odalarında öldüğü ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son bir haftada yüzde 16 düştü

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirterek, günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü söyledi.

Castex, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ülkede her 30 saniyede bir kişinin hastanede ve her 3 dakikada bir kişinin yoğun bakımda tedaviye alındığı ifade eden Castex, hastanede bulunanların sayısının nisandaki rakamı geçtiğini söyledi.

Castex, yoğun bakımda tedavi görenlerinin yüzde 40'ının 65 yaş altında ve hayatını kaybeden 4 kişiden birinin virüs kaynaklı olduğunu belirtti.

30 Ekim'den bu yana ülke çapında uygulanan tedbirler nedeniyle salgının seyrinde kısmi iyileşme olduğunu vurgulayan Castex, günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü kaydetti.

Castex, şu an uygulanan tedbirlerde değişiklik yapılmayacağını ve en az 15 gün daha geçerli olacağını belirtti.

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1 Aralık'tan itibaren şu an kapalı olan mağazaların açılabileceğini ancak restoran ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade eden Castex, Noel tatilinde büyük etkinliklerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Castex, ülkede tedbirler nedeniyle ekonomik faaliyetlerin bu ay yüzde 12 azalacağını aktardı.

Ülkede son haftalarda Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının arttığını ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ila 500 arasında seyrettiğini kaydetti.

İkinci dalga, gelecek hafta pik noktasına ulaşılabilir

Salgında ikinci dalganın gelecek hafta pik noktasına ulaşılabileceğini aktaran Castex, Fransızlardan tedbirleri sıkı şekilde uymalarını istedi.

Castex, Fransızların 1 Aralık'tan sonra da dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede market, eczane ve bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı.

Bu tedbirlerin 1 Aralık'a kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

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Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konduğu ve 50 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyenin kaydedildiği ülkede, 310 kişinin solunum cihazına bağlı durumda olduğu aktarıldı.

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Yunanistan'da toplam vaka sayısı 66 bin 637'ye yükselirken, şu ana kadar 959 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede dün 2 bin 752 vaka tespit edilmiş, 43 kişi ise Kovid-19 nedeniyle ölmüştü.

Halihazırda 00.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının, yarından itibaren 3 saat artırılarak 21.00-05.00 saatlerinde uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı.

Geçen hafta genel karantina ilan edilen Yunanistan'da vatandaşlar, gündüz saatlerinde sadece iş, sağlık veya spor gibi sebeplerle kısa mesajla bildirim yapmak koşuluyla evlerinden ayrılabiliyor.

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