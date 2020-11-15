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Dünya İngilterede minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı
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İngiltere’de minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

İkinci Dünya Savaşı gazisi 100 yaşındaki Tom Moore, koronavirüs salgınıyla mücadele eden İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne bağış toplamak amacıyla evinin bahçesinde, 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlayacağını duyurmuştu. Tüm dünyanın konuştuğu adam 32 milyon sterlin bağış toplayarak büyük bir rekora imza atmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'Sir' unvanı da alan yaşlı adam, 6 yaşındaki Teddy James Thomas'a ilham kaynağı oldu. Küçük çocuk Moore’un kılığına girerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.

Haber Merkezi DHA
Minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı.
Minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı.
İngiltere’nin Manchester şehrindeki 6 yaşındaki Teddy James Thomas, Yüzbaşı Sir Tom Moore kılığına girerek bahçesinde 100 tur yürüyerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı. Teddy’nin, Sir Moore’un bağış kampanyasından ilham aldığı ifade edildi. Teddy’nin babası İngiliz dizisi Emmerdale oyuncusu Adam Thomas’ın, konuyla ilgili olarak “Okulda Dünya Tarihi Günü’ydü, Teddy’ye kim olarak gitmek istediğini sorduk, Sir Tom Moore cevabını aldık. Teddy bahçede yüz tur atarken onu izledik. Teddy, insanlara yardım etmek için kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini söyledi” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dünya onu konuşmuştu: Koronavirüs için 275 milyon TL bağış toplayan gazi şövalye oluyor
KORONAVİRÜS
Dünya onu konuşmuştu: Koronavirüs için 275 milyon TL bağış toplayan gazi şövalye oluyor


  • Teddy’nin an itibariyle, evsiz insanların ve okullarda çocukların beslenmesine yardımcı olmak için babası Adam tarafından kurulan bir hayır kurumu olan ‘The Spinn Foundation’ için 10 bin sterlinden fazla para topladığı ifade edildi.

İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
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İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için toplandığı milyonlarca lira bağışla gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore bugün 100 yaşına girdi. Moore için 2'inci Kraliçe Elizabeth tebrik kartı gönderirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görüntülü mesaj yayınladı.


Yüzbaşı Sir Tom Moore kimdir?

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon sterlin (yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti. 100 yaşında olan Tom, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti.

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