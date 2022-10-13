Dünya 17 kişiyi öldürmüştü ABDde okul saldırganı için jüri ömür boyu hapis istedi
AMERİKA

17 kişiyi öldürmüştü: ABD'de okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz için jüriden "ömür boyu hapis" kararı çıktı.

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Haber Merkezi AA
17 kişiyi öldürmüştü: ABDde okul saldırganı için jüri ömür boyu hapis istedi
ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganı için jüri "ömür boyu hapis" istedi.

Florida’da yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, Cruz davasında 2 gün süren karar aşamasından sonra bugün sonuca ulaştı.

12 kişiden oluşan jüri heyeti, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların aile ve yakınlarının da bulunduğu mahkeme salonunda, Cruz'un jürinin kararını okuduğu sırada hiçbir duygusal tepki vermemesi dikkati çekti.

17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.

Jürinin ömür boyu hapis tavsiye kararı, 1 Kasım’da yapılacak duruşmada davaya bakan hakim Elizabeth Scherer tarafından değerlendirilerek resmiyet kazanacak.

Olay

Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 17 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.

Cruz davası, "ABD’de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçti. 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.

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