23 ülkeden BM'ye Filistin mektubu: Genel Kurul'da tam üye olarak tanıyın

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine yaptığı hava saldırısında şehit olan kız çocuğu, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Abluka altındaki bölgede kefen dahi bulunamazken, küçük kız çevredeki bir Barbie'li battaniyeye sarılarak kefenlendi. Gazze'deki sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 104 sivilin yaşamını yitirdiğini, 162 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Dünyanın göz önünde yaşanan insanlık dramı 7 Ekim'den bu yana sürerken, terör devleti İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı 31 bin 923'e, yaralanan kişi sayısı ise 74 bin 96'ya ulaştı.