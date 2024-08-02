300 gündür devam eden soykırım

İşgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi hedef alan soykırımında 300 gün geride kaldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 457 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi. Saldırılarda 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 39 bin 480 olduğu, 91 bin 128 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 69'unun kadın ve çocuk olduğu vurgulandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, işgal ordusunun insani yardım girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 35 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı. Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirilen açıklamada, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.