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Dünya 47 yıllık evli çift aynı anda koronavirüsten hayatını kaybetti
AMERİKA

47 yıllık evli çift aynı anda koronavirüsten hayatını kaybetti

47 yıllık evli ABD'li bir çift koronavirüs sebebiyle aynı dakikada yaşamını yitirdi. Çiftin ailesi tarafından verilen ölüm ilanında, “Neredeyse her şeyi birlikte yaptılar, bu yüzden aynı dakika içinde ölüme gitmeleri şaşırtıcı olmamalı” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
ABD'li çift aynı dakikada hayatını kaybetti.
ABD'li çift aynı dakikada hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 47 yıllık evli çift koronavirüs sebebiyle aynı dakikada yaşamını yitirdi. Leslie ve Patricia McWaters 22 Kasım saat 16: 23'te yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLERİ ŞAŞIRTICI OLMADI

Çiftin iki kızı ve üç torunu bulunuyor. Çiftin ailesi tarafından verilen ölüm ilanında, “Neredeyse her şeyi birlikte yaptılar, bu yüzden aynı dakika içinde ölüme gitmeleri şaşırtıcı olmamalı” ifadelerine yer verildi.

ROMEO VE JULİET GİBİ

Çiftin kızları Joanna Sisk, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Romeo ve Juliet gibi, biri olmadan diğeri olmak istemezdi” ifadelerini kullandı. "Bir ebeveyni kaybetmek zaten yeterince zor biz ikisini de kaybettik" diyen Sisk, tüm ailenin çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

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