|
Dünya

49 Hacının ölümünün ardından Tunus Diyanet İşleri Bakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 49 Tunuslunun ölümünün ardından Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldı.

10:50 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:50 - 22/06/2024 Cumartesi
IHA
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere
Suudi Arabistan
'da bulunan 49 Tunuslunun hayatını kaybetmesi, Tunus'ta yoğun eleştirilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldığı belirtildi.

Öte yandan hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda Hac ibadeti sırasında 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirmişti. Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor.




#Tunus
#Hac
#Suudi Arabistan
44 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor? Resmi tatilin sona eriş tarihi