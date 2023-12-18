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Dünya

5 bin bebek göç yolunda doğdu

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Gazze’de hamile kadınların narkozsuz sezaryenle, manen ve bedenen sıkıntı içinde, ilaçsız ve gıdasız şekilde doğurduklarını söyledi. Hamad, “5 binden fazla kadın yollarda göç ederken doğurdu. 50 bin kadın doğurmayı bekliyor” dedi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:32 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Dr. Amal Hamad, Gazze’de kamplar, yıkıntılar arasında ve göç yolu üzerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların trajik durumuna ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Gazze halkının özgürlük, saygınlık ve adalet hayalleri kurarken savaşla karşı karşıya kalan bir halk olduğunu söyleyen Hamad, “Kadınlar, çocuklar, Filistin halkı toplu bir soykırım ve etnik temizlik arasında” dedi.

HERKES ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Savaşın insanlığa karşı bir savaş olduğunu belirten Hamad, “Kadınlar, kızlar, sokaklarda ve caddelerde yeri kendilerine yatak, gökyüzünü üzerlerine örtü yapıyorlar. Savaş, yaşlı, kadın, çocuk, alim, yazar, gazeteci, mühendis, doktor, bankacı, araştırmacı ayrımı yapmıyor. Herkes ölümü bekliyor. Acaba bedenimi toprağa gömecek birini bulmam mümkün olacak mı? Yoksa bu beden sokaklarda köpekleri mi doyuracak? Bedeni tanklar tarafından mı ezilecek? Ya da bir enkaz altında aylarca birileri tarafından kurtarılmayı mı bekleyecek?” diye konuştu.

50 BİN KADIN DOĞUM AŞAMASINDA

Hamad, şunları kaydetti: “Onlardan on binlercesi yaralı ve uzuvları ampute edilmiş halde. Dolayısıyla hayattan beklentileri kalmadı. Bunların yüzde yetmişi kadın ve çocuk. Onlarca aile, nüfus kayıtlarından silindi. Her bir ailede 20’den fazla kişi şehit oldu. Binlerce çocuk ailesiz kaldı. Hamile kadınlar en temel gereksinimlerin bulunmadığı yerlerde narkozsuz sezaryen yoluyla, manen ve bedenen sıkıntı içinde, ilaçsız ve gıdasız bir şekilde doğum yapıyorlar. 5 binden fazla kadın yollarda göç ederken doğum yaptı. 50 bin kadın doğum yapmayı bekliyor.”

45 bin hamile ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), X paylaşımında Gazze’de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı belirtildi. Paylaşımda İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Soykırım
35 dakika önce
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