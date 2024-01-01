53 bin ev yıkıldı

İşgalci İsrail, 2023’te son yüzyılın en büyük saldırılarından birini Gazze’de gerçekleştirirken diğer yandan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik zulmüne devam etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 1839 yasa dışı yeni konut ihalesine çıktığını duyuran İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkarak bölgeyi terk etmelerini sağlamaya çalışıyor.





14 YILDA 62 BİN EV YIKILDI

İşgal güçleri 2009 yılından bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da toplamda 62 bin 639 konutu yıktı. Sadece 2023’te ise 53 bin 526 ev yıkıldı, 2022 yılında bu sayı 1034’tü. Bu yıl yaklaşık 800 bini çocuk, 350 bini kadın 2 milyon kişi saldırılar ve evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi. İsrail, 2023 yılının son 3 ayında Gazze’de 52 bin 600’den fazla konutu bombardımanla yok etti.





KUDÜS VE BATI ŞERİA’DA YIKIM ARTTI

Bu sayı Kudüs’te 565 oldu. İşgal güçleri 565 Filistinlinin evini kimi zaman taş atmak gibi basit gerekçelerle kimi zaman ise hiçbir sebep göstermeden yıktı. Kudüs’te yarısı çocuk, binden fazla kişi yerlerinden edilerek kendi topraklarında mülteci oldu. Batı Şeria’da 2023 yılında yıkılan yapı sayısı 776’yı buldu. Yine 600 çocuk ve 300 kadın dahil 2 bin 600’den fazla kişi evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi. Cenin’de 12, Tubas’ta 6, Kalkilya’da 11, Nablus’ta 73, Salfit’te 11, Ramallah’ta 20, Beytüllahim’de 43, El Halil’de 134 ev işgal güçleri tarafından yıkıldı.





YASA DIŞI YERLEŞİM İÇİN İHALE

Filistinlilerin bir yandan evlerini, iş yerlerini yıkan, bir yandan baskı ve işkencelerle sindirmeye çalışarak sürgün etmeye çalışan İsrail, 25 Aralık’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te 1839 yasa dışı yerleşim yeri için 3 ihale açtı. Buna göre Kudüs’teki Scopus Dağı’nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi’nde 1039, Doğu Kudüs’ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edilecek.





Eski Aksa Hatibi Megazi’de şehit

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda çok sayıda binayı hedef alarak gerçekleştirdiği hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti. Kampta şehit olanlar arasında Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame (69) de vardı. Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006’da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Kampta farklı ailelere ait evlere düzenlenen saldırıda yaralanan onlarca kişi de bölgeye gelen ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü. Bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.

Öte yandan İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 21 bin 822’ye, yaralı sayısı 56 bin 451’e yükseldi. İşgal ordusu ise, Gazze’deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail basınında, çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin “Binbaşı Eliraz Gasai ve Başçavuş Liav Seada” olduğu kaydedildi. Buna göre, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506’ya yükseldi.



