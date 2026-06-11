7 aylık bebeği bile isteye katletmiş

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, geçtiğimiz cuma günü Batı Şeria’nın El-Halil kenti yakınlarında 7 aylık bir bebeği kasten öldürmesine ilişkin görüntüler, salı gecesi yayınlandı. Görüntülerde, İsrail askerinin Sam Ebu Heykel adındaki bebeğe kasten ve hedef alarak ateş açtığı görülüyor. İsrail’de faaliyet gösteren insan hakları örgütü B'Tselem tarafından yayınlanan görüntülerde, El Halil'in Tel Rumeyda bölgesinde seyir halindeki Ebu Heykel ailesine ait aracın, İsrail askerlerinin konuşlandığı noktaya yakın bir yerde yavaşlayarak durmaya çalıştığı esnada ateş açıldığı görülüyor. Görüntüde, İsrail askerlerinin ateş açtığı aracın herhangi bir tehlike oluşturmadığı dikkat çekti. B’Tselem’in yayınladığı ikinci videoda ise saldırının hemen ardından yaşanan anlar yer aldı. Görüntüde, başından vurulan 7 aylık Sam Ebu Heykel'in babası Fehd Ebu Heykel'in bebeğinin başındaki kanamasını eliyle durdurmaya çalıştığı, kurşunların hedefi olan anne Daniye Ebu Heykel'in ise yaralı halde aracın yanında yerde oturduğu görüldü.

B'Tselem tarafından yapılan açıklamada, olayın 5 Haziran Cuma günü, ailenin bir akraba ziyaretinden evlerine döndüğü sırada yaşandığı belirtildi. Aracın, İsrail askerlerin emri üzerine yavaşladığı sırada ateş açıldığı, arka koltukta annesinin kucağında bulunan 7 aylık Sam bebeğin başından vurularak hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren anne ve babanın da yaralandığı saldırı sonrası, ateş açan asker ile yanındaki diğer askerin, yaralılara herhangi bir tıbbi yardımda bulunmadan veya aracı kontrol etmeden olay yerinden uzaklaştığı vurgulandı. B'Tselem açıklamasında, son iki buçuk yılda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da binlerce çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği hatırlatılarak uluslararası toplumun bu durum karşısında sessiz kalması eleştirildi. Açıklamada, İsrail'deki cezasızlığın, Filistinlilerin can güvenliğini tamamen ortadan kaldıran bir gerçekliğe yol açtığı vurgulandı.