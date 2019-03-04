Dünya 7 trilyon lık fiyasko itirafı
AMERİKA

Trump, ABD’nin çöken Ortadoğu politikasını özetledi

7 trilyon $’lık fiyasko itirafı

Trump, ABD’nin Ortadoğu politikasının iflasını ilginç sözlerle itiraf etti. Aralık 2018’deki Irak ziyaretinde uçağı inişteyken ışıkların güvenlik nedeniyle kapatıldığını anlatan Trump, “Biz Ortadoğu’ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD Başkanı Donald Trump
​ABD Başkanı Donald Trump

Aralık 2018’de uçağının ışıkları kapatılarak Irak’a iniş yapabilen ABD Başkanı Trump, ülkesinin Ortadoğu politikasını eleştirdi. 20 yılda 7 trilyon dolar harcadıkları Ortadoğu’ya uçağının ışıkları açık inemediğini belirten Trump, “bu çok kötü” değerlendirmesini yaptı. Bu eleştiriye rağmen Trump, ülkesinin Irak’tan çekilmeyeceğini de açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha ülkesinin Ortadoğu politikasını eleştirdi. Başkanlık döneminin en uzun konuşmasını, Washington'da Cumhuriyetçilerin Cumartesi günü düzenlediği "Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda" yapan Trump, ABD'ni başarısız bölge politikasını, geçen yıl sonu Irak'a yaptığı ziyaretten yola çıkarak değerlendirdi.

Irak'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, uçağı inerken ışıklarının güvenlik amacıyla söndürüldüğünü ve buna çok şaşırdığını, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü" sözleriyle belirtti. ABD'nin Ortadoğu'da harcadığı paranın bölgede bir sonuç vermediğini dile getiren Trump, buna karşın Irak'tan çekilmeyi düşünmediğini de dile getirdi.

PENTAGON İLE DEAŞ KAVGASI

Trump konuşmasında, ABD Savunma Bakanlığı ile DEAŞ ile mücadele konusunda yaşadığı güven bunalımını da üstü kapalı değindi. ABD'nin eski Savunma Bakanı Jim Mattis'e isim vermeden atıfta bulunan Trump, "Sonradan kovmak zorunda olduğum bir generale 'Şu (DEAŞ) hilafet ne zaman tamamen biter' dedim. 'Efendim 2 yıl içerisinde' dedi. Buna ikna olmadım iki yıl bekleyemem dedim ve başkaları ile de görüşmek üzere Irak'a gittim" diye konuştu.

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ASKERİ ÜSSE ÖVGÜ

Trump, Irak'ta generallerin kendisine Irak'taki ABD üslerinden de DEAŞ'ın vurulmasına izin verdiği takdirde örgütün iki haftada bitebileceğini söylediğini dile getirdi. Irak'ta iniş yaptığı Enbar'daki El Esed hava üssünü de öven Trump, "İniş yaptığım hava üssü ne inanılmaz bir şey. Onu inşa ederken 3 milyar dolar harcamışızdır. Irak'tan çekilmek istemememin bir nedeni de bu. Nasıl bırakacaksın ki onu?" dedi. Trump, Irak dönüşünden bir süre sonra, Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı.

Mueller’e yüklendi

Trump aynı konferansta, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı’na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller’e ve muhalif isimlere yüklendi. “Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” sözleriyle soruşturmayı hedef alan ABD Başkanı, “Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz” sözleriyle muhafazakarlardan alkış aldı. Trump soruşturmayı bir kez daha “cadı avı” diye tanımladı.

  • 2020 için meydan okudu
  • ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında 2020 seçimleri için de rakiplerine ve muhaliflere meydan okudu. Seçimden büyük zaferle çıkacağını, bir zafere imza atacağını belirten Trump, 2016 seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını belirten Trump, daha iyisini yapacağını belirterek tekrar kazanacağını açıkladı. Muhafazakar kitleye seslenen Trump, kendisini bir Cumhuriyetçiden daha muhafazakar olarak nitelendirdi.

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