7 YPG/PKK'lı terörist Ayn el Arab'da SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' ifadeleri dikkat çekti.