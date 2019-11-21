Dünya 7 YPG/PKKlı terörist Ayn el Arabda SİHAlarla etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

7 YPG/PKK'lı terörist Ayn el Arab'da SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Ayn el Arab kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
SİHA
SİHA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Ayn El-Arab kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SİHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arab kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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