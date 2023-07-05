70 yıl sonra Cenin'den de sürgün edildiler: İsrail evlerini yıktı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’yı ilhak etmek için hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, “ikinci Nekbe” denilebilecek bir göç dalgası başladı. İsrail ordusunun kuşatma altına alarak saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller evlerini terk etmeye başladı. Günlerdir kampı abluka altına alan ve hem karadan, hem havadan saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, Filistinliler için hayatı cehenneme çevirdi. Pazar gecesi ise işgalci güç, tüm güvenlik birimlerinden bin asker, 150 zırhlı araç ve hava desteğiyle son yılların en büyük saldırısını başlattı. Saldırılarda 16-25 yaş aralığındaki en az 12 Filistinli öldü, 20’si ağır 100 Filistinli yaralandı. 30 bin kişinin yaşadığı Cenin kampı, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ve sonrasında evlerinden kaçan veya sürülen Filistinlileri barındırmak için 1953’te kurulmuştu. İsrail saldırıları ile yerinden olan Filistinliler, 70 yıl sonra ikinci kez sürgünü yaşamış oldu.





EN AZ 3 BİN SİVİL KAMPI TERK ETTİ

İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömülürken, adeta hayalet kente döndü. Filistin Kızılayı, şimdiye kadar kamptan 3 bin sivili tahliye ettiklerini duyurdu. Filistinli aileler, çatışma ve patlama seslerinin kesilmediği, 20 saati aşan kuşatmanın ardından evlerini terk etmeye başladı. Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların çoğunlukta olduğu sivil halk, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların kapattığı yollardan geçerek güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.





ZORLA TAHLİYE EDİLDİLER

Gruplar halindeki Filistinli siviller, silahsız ve zararsız olduklarını ifade etmek için ellerini yukarı kaldırarak ve beyaz bayrak çekerek yürüdü. Filistin medyası ise ailelerin evlerinden kendi isteğiyle çıkmadığını, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere kampı tahliye etmeleri için mühlet verdiğini yazdı. Habere göre hoparlörlerle duyuru yapan İsrail ordusu, saldırının yoğunlaşacağını ve Filistinlilerin kampı terk ederek çevre hastanelere gitmelerini emretti.





İNTERNETİ KESTİ YAKIP YIKTI

Baskın, işgalci gücün Cenin’de son 20 yıldaki en kanlı operasyonlarından biri. İsrail’in çok sayıda asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla kuşatmasını sürdürdüğü bölgeden sık sık patlama sesleri geldi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak), Cenin ve Cenin Mülteci Kampı’ndaki askeri faaliyetine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, ordunun 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Yerel kaynaklar, İsrail saldırılarının sürdüğü sırada, ordunun kampa buldozerleri soktuğunu kaydetti. İnternet ve telefon hatlarının tahrip edildiği belirtilirken, amacın operasyonların dış dünyadan izole bir şekilde gerçekleşmesi olduğu ifade edildi. Buldozerler daha sonra Filistinlilerin terk ettiği evleri, camileri ve hastaneleri yıktı. İsrail’in Cenin’de devlet hastanesine düzenlediği baskında da 3 Filistinli yaralandı.





48 SAAT SONRA ÇEKİLDİ

İşgalci İsrail’in operasyonlarına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda tepki geldi. Arap Birliği ve Suudi Arabistan saldırıların sonlandırılması çağrısında bulunurken, İngiltere ‘sivillerin korunması’ çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 48 saat boyunca kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan dünyadan gelen tepkilerin ardından dün akşam saatlerinde çekilmeye başladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin kamptan çekilmeye başladığı belirtildi.





BM İSRAİL’İ KINAYAMADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarını kınamadı. Guterres, Cenin’deki gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade ederek, “Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli” dedi.

NEKBE FACİASI





1947 ila 1949 yılları arasında İsrailli işgal gücü ve paramiliter teröristler tarafından 750 binden fazla Filistinli yerlerinden edilmiş, 15 bine yakın Filistinli sivil katledilmişti. Yaşanan katliam binlerce Filistinlinin benzer bir akıbete uğrama korkusuyla topraklarını terk etmesine sebep oldu. Filistinlilerin topraklarına el konuldu ve 14 Mayıs 1948’de İsrail devleti kuruldu. Yaşanan bu insanlık dışı hukuksuz olaya Nekbe adı verildi.





Tel Aviv'de araba yayalara çarptı





İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kuzeyinde bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla üçü ağır 7 kişinin yaralandığı, şoförün silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv’in kuzeyindeki caddede bir aracın kaldırımdaki sivillere çarptığı, ardından şoförün araçtan inerek elindeki “keskin objeyle” çevredekilere zarar vermeye çalıştığı ifade edildi. Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv’deki “eylemin İsrail’in Cenin’de işlediği suçlara karşı verilen karşılıklardan birincisi olduğu” ifade edildi, ancak Hamas olayı üstlenmedi.

Filistinliler greve gitti





Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların, Cenin’de yaşanan İsrail saldırına tepki olarak grev kararı aldığı duyuruldu. İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail’de yaşayan Filistinliler kepenk kapatırken özel kurumlar, üniversiteler ve bankalar da greve katıldı.



