Dünya 80 ülkeden işgal göçü
ORTADOĞU

80 ülkeden işgal göçü

80 ülkeden işgal göçü

2020’de salgına rağmen 80 ülkeden 20 binden fazla Yahudi İsrail’e taşındı. İsrail yeni gelenlere vatandaşlık verip, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin toprakları üzerine inşa edilen evlere yerleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yahudi yerleşimci sayısı Doğu Kudüs’te 200 bin, Batı Şeria’da ise 400 bini aştı.
Yahudi yerleşimci sayısı Doğu Kudüs’te 200 bin, Batı Şeria’da ise 400 bini aştı.

İsrail, 2021 yılında gerçekleşecek olan yeni göçmen dalgasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl korona salgınına rağmen 80 ülkeden 20 binden fazla Yahudi İsrail’e taşındı. Sözde “İsrail’e Dönüş Yasası”na göre herhangi bir Yahudi’nin çocuğu ya da torunları eğer İsrail’e göç ederse, otomatik olarak İsrail vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor. İsrail yönetimi önümüzdeki yıllarda 250 bin Yahudi’nin ülkeye döneceğini öne sürüyor.

İsrail hükümeti 2 bin Etiyopyalı Yahudi’nin ülkeye getirilmesini onayladı
DÜNYA
İsrail hükümeti 2 bin Etiyopyalı Yahudi’nin ülkeye getirilmesini onayladı

YAHUDİ GÖÇ DALGASI

  • Yahudi Göçmenlik Bakanlığı, dünyanın dört bir yanından 80 ülkeden 20 binden fazla yeni göçmenin İsrail’e yerleştiğini açıkladı. Korona korkusunun Yahudilerin İsrail’e göç etmelerinin yeni bir nedeni haline geldiği ve Yahudiler’in İsrail’de kendilerini güvende hissettiği öne sürüldü. İsrail’in, sağlık kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni bir Yahudi göçü dalgasına hazırlandığını doğrulandı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı
DÜNYA
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı

Ekonomik krizler, dini ve ideoloji gibi nedenlerle Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen göçmenlerin çoğunluğu oluşturuyor. Amerika’dan İsrail’e Yahudi göçünü teşvik eden Nefesh B’Nefesh adlı kuruluş şu açıklamayı yaptı: “Geçen yıl 811 aile, buna ek olarak evli olmayan bin kişi ve 332 emekli İsrail’e taşınmayı seçti. Son gelenler arasında 198 doktor korona ile mücadelede ön saflarda savaştı.”

Devrimden önce 100 bin olan nüfus şimdi 15 bin: İran Yahudilerinin dünü ve bugünü
DÜNYA
Devrimden önce 100 bin olan nüfus şimdi 15 bin: İran Yahudilerinin dünü ve bugünü

İŞGAL TOPRAKLARINA YERLEŞİYORLAR

  • İsrail’in, uyguladığı işgal politikası çerçevesinde gelen Yahudilerin büyük kısmı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yerleştiriliyor. Doğu Kudüs’te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria’daki yerleşimci sayısı ise 400 bini aştı.
Abone Ol Google News
Zirve Beşiktaşın

Zirve Beşiktaş'ın

​Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı.
Sigara parası için kardeşini öldürdü

Sigara parası için
kardeşini öldürdü

​Hiçbir şey olmamış gibi izledi.
Hollandada sokaklar karıştı

Hollanda'da
sokaklar karıştı

​Ortalık savaş alanına döndü.
Erdoğan'dan <br>ikinci telefon

Erdoğan'dan
ikinci telefon

Kurtarma ​girişimleri yoğun şekilde devam ediyor.
Mehmetçiği <br>duygulandıran mektup

Mehmetçiği
duygulandıran mektup

​Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı.

Meteorolojiden<br> fırtına uyarısı

Meteorolojiden
fırtına uyarısı

​Vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Olumlu tablo sürüyor

Olumlu tablo sürüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

3 puan <br>Babel'den

3 puan
Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.