80 ülkeden işgal göçü

İsrail, 2021 yılında gerçekleşecek olan yeni göçmen dalgasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl korona salgınına rağmen 80 ülkeden 20 binden fazla Yahudi İsrail’e taşındı. Sözde “İsrail’e Dönüş Yasası”na göre herhangi bir Yahudi’nin çocuğu ya da torunları eğer İsrail’e göç ederse, otomatik olarak İsrail vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor. İsrail yönetimi önümüzdeki yıllarda 250 bin Yahudi’nin ülkeye döneceğini öne sürüyor.

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YAHUDİ GÖÇ DALGASI

Yahudi Göçmenlik Bakanlığı, dünyanın dört bir yanından 80 ülkeden 20 binden fazla yeni göçmenin İsrail’e yerleştiğini açıkladı. Korona korkusunun Yahudilerin İsrail’e göç etmelerinin yeni bir nedeni haline geldiği ve Yahudiler’in İsrail’de kendilerini güvende hissettiği öne sürüldü. İsrail’in, sağlık kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni bir Yahudi göçü dalgasına hazırlandığını doğrulandı.

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Ekonomik krizler, dini ve ideoloji gibi nedenlerle Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen göçmenlerin çoğunluğu oluşturuyor. Amerika’dan İsrail’e Yahudi göçünü teşvik eden Nefesh B’Nefesh adlı kuruluş şu açıklamayı yaptı: “Geçen yıl 811 aile, buna ek olarak evli olmayan bin kişi ve 332 emekli İsrail’e taşınmayı seçti. Son gelenler arasında 198 doktor korona ile mücadelede ön saflarda savaştı.”

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