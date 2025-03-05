800 milyar avroluk paket ilan edildi: Avrupa'dan silahlanma kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttığı basın toplantısında, çok önemli ve tehlikeli zamanlardan geçildiğinin altını çizdi. Von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini vurguladı. Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin gerçek anlamda tehdit altında olduğunu ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden silahlanma planının 5 bölümü olduğunu belirten Von der Leyen, planının ilk kısmının ulusal düzeyde savunma alanındaki kamu fonlarının kullanımının serbest bırakılması olduğunu söyledi. İkinci bölümün yatırım için yeni bir araç olduğuna dikkat çeken Von der Leyen, üye devletlere savunma yatırımları için 150 milyar euro kredi sağlanmasının planlandığını ifade etti. Von der Leyen, üçüncü kısmın AB bütçesinin kullanılması olduğunu belirterek, "Kısa vadede savunma yatırımlarına daha fazla fon yönlendirmek için bu alanda yapabileceğimiz çok şey var. Bu nedenle üye devletlere, uyum politikası programlarını kullanmak isterlerse savunma harcamalarını artırmak için karar verecekleri ek imkanlar ve teşvikler önereceğimizi duyurabilirim" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Son iki eylem ise Tasarruf ve Yatırım Birliği’ni hızlandırarak ve Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla özel sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak Avrupa, sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı, güvenli ve dayanıklı bir Avrupa için yaklaşık 800 milyar euroyu harekete geçirebilir. NATO’daki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.