Dünya 900 aile risk altında
ORTADOĞU

900 aile risk altında

ABD, Suriye'de DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yerlerini almak için yürüttüğü operasyon tam bir yıkıma dönüştü. Bağuz'a günlerdir hava operasyonu düzenleyen ABD güçleri, sivillerin de olduğu bölgelere fosfor bombaları yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağuz’dan çıkan yaklaşık 900 aile önce Suvar bölgesindeki geçici kampa oradan da Haseke’deki Abu Hol kampına götürüldü.
Bağuz’dan çıkan yaklaşık 900 aile önce Suvar bölgesindeki geçici kampa oradan da Haseke’deki Abu Hol kampına götürüldü.

Mahalli kaynaklar büyük oranda yıkılan kasabada hala 2 bin sivil bulunduğunu, 1 kilometrekarelik sahayı kontrol eden DEAŞ'ın bu insanları kalkan olarak kullandığını belirtti.

25-26 Şubat'tan Bağuz'dan çıkan yaklaşık 900 aile önce Suvar bölgesindeki geçici kampa oradan da Haseke'deki Abu Hol kampına götürüldü. Sadece 4 büyük çadırdan oluşan Suvar'deki kampta yeterli barınma alanı olmadığı için 3 çocuğun donarak öldüğü bildirildi. Öte yandan 2 yıl önce DAEŞ'ten kurtarılan El Bab'ta dün bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı.

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