900 aile risk altında

Mahalli kaynaklar büyük oranda yıkılan kasabada hala 2 bin sivil bulunduğunu, 1 kilometrekarelik sahayı kontrol eden DEAŞ'ın bu insanları kalkan olarak kullandığını belirtti.
25-26 Şubat'tan Bağuz'dan çıkan yaklaşık 900 aile önce Suvar bölgesindeki geçici kampa oradan da Haseke'deki Abu Hol kampına götürüldü. Sadece 4 büyük çadırdan oluşan Suvar'deki kampta yeterli barınma alanı olmadığı için 3 çocuğun donarak öldüğü bildirildi. Öte yandan 2 yıl önce DAEŞ'ten kurtarılan El Bab'ta dün bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı.