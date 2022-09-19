AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi

8 GÜNDE 1 MİLYON 310 BİN DAL

9 Eylül'den itibaren 10 günlük yas ve cenaze törenleri ve 19 Eylül'deki defin programının ardından ay sonuna kadar hareketliliğin devam edeceği beklentisiyle, ilk etapta 1,5 milyon dal planlanan sevkiyat ise 2 milyon dala çıkartıldı. 9- 16 Eylül arasındaki 8 günde ise uçak kargolarla gönderilen çiçek miktarı 1 milyon 310 bin dala ulaştı. Şu ana kadar 3,5 milyon TL gelire ulaşan sektör, ay sonuna kadar 2 milyon dala rahatlıkla ulaşılıp 5 milyon TL'yi aşkın gelir bekliyor.