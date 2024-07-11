AB çalışanları AB'nin Gazze politikasını protesto etti

AB çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Birlik'in Gazze'ye yönelik politikasını protesto ederek, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurguladı.
Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının önünde toplanan yaklaşık 100 AB çalışanı, 29. yılında olan Srebrenitsa Soykırımı dahil tüm soykırım kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yapan göstericiler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve tüm insan hakları ihlalleri ile suçlarının kınanmasını talep etti.
Filistin'e özgürlük sloganları atıldı
Göstericiler, eylemin sonunda "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.