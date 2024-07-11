AB çalışanları AB'nin Gazze politikasını protesto etti

Temmuz ayının başından itibaren 6 ay süreyle Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 5 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Orban'ın Rusya ve Çin seyahatlerini AB adına yapmadığını söyledi. Almanya'nın bu açıklaması sonrası iki ülke arasında bugün yapılacak görüşme iptal edildi. Avusturyalı vekil Helmut Brandstatter ise Orban'a 'palyaço' diyerek hakaret etti.