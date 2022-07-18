Dünya AB dışişleri bakanlarından yeni yaptırım hamlesi Rus altınına yasak yolda
AVRUPA

AB dışişleri bakanlarından yeni yaptırım hamlesi: Rus altınına yasak yolda

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’ya uygulanabilecek yeni yaptırımları ele almak için toplandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “En önemli şey Rus altınının yasaklanması.” dedi.

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Haber Merkezi İHA
​AB dışişleri bakanlarından yeni yaptırım hamlesi: Rus altınına yasak yolda
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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya’ya karşı var olan yaptırımları artırmak ve yeni kararlar almak için bir araya geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rus altınına karşı getirilebilecek yasaklardan bahsederken, “En önemli şey Rus altınının yasaklanması” dedi.

UKRAYNA ORDUSUNA DESTEK

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ordusuna yapılacak daha fazla silah desteğini de gündeme getirdi. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın da bilgilendirileceği aktarıldı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Devam etmesi gereken bir şey varsa o da silah teminatıdır. Bunu yapabilen herkes bellidir. Bunlar da Batı dünyasının başlıca sanayi ülkeleridir. O yüzden adım atmak zorundalar” açıklamasında bulundu. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor."

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