Dünya AB ile İngilterenin ana kara problemi Cebelitarık yeni statüsünü bekliyor
AVRUPA

AB ile İngiltere'nin ana kara problemi Cebelitarık yeni statüsünü bekliyor

Brexit'in resmi olarak yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren AB'nin güney sınırı olacak Cebelitarık ile ilgili bazı konularda İspanya, İngiltere ve Cebelitarık özerk yönetimi uzlaşma sağlasa da malların ve kişilerin serbest dolaşımı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok konuda görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık Yarımadası, gıda ihtiyacında yüzde 100 dışa bağımlı ve herhangi bir anlaşma sağlanmaması halinde, Cebelitarık ile İspanya arasında mal alışverişi 1 Ocak'tan itibaren ciddi ekonomik sonuçları olan tarifelere tabi olacak.

Haber Merkezi AA
İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.
İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin Brexit sonrası karşılıklı ticari ilişkilerini belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşma sağlamasının ardından İspanya ile İngiltere arasındaki Cebelitarık sorunu çözüm beklemeyi sürdürüyor.

Brexit'in resmi olarak yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren AB'nin güney sınırı olacak Cebelitarık ile ilgili bazı konularda İspanya, İngiltere ve Cebelitarık özerk yönetimi uzlaşma sağlasa da malların ve kişilerin serbest dolaşımı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok konuda görüşmeler devam ediyor.

Gıda konusunda yüzde 100 bağımlı

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı, 6,7 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Cebelitarık Yarımadası, gıda ihtiyacında yüzde 100 dışa bağımlı bulunuyor.

Herhangi bir anlaşma sağlanmaması halinde, Cebelitarık ile İspanya arasında mal alışverişi 1 Ocak'tan itibaren ciddi ekonomik sonuçları olan tarifelere tabi olacak.

Yaklaşık 10 aydır süren müzakerelerde taraflar, kasım ayında İspanya tarafında ikamet eden ve iş için her gün Cebelitarık'a giriş yapan 15 bin kadar AB vatandaşının (bunlardan 10 bini İspanyol) günlük giriş ve çıkış izinlerinin çalışma sertifikasıyla yasal zemine oturtulması konusunda anlaşma sağlamıştı.

İspanya'nın El Pais gazetesi yayımladığı haberde, Brexit'in resmi olarak yürürlüğe gireceği 1 Ocak'tan itibaren Cebelitarık sınırındaki yasal geçiş haklarıyla ilgili anlaşmaya varıldığını iddia etmişti.

Haberde, İngiltere'nin denizaşırı topraklarından Cebelitarık Yarımadası'na seyahat edecek İngilizlerin pasaport kontrolünden geçeceği, İspanyollara ise şimdiye kadar olduğu gibi serbest giriş hakkı tanınacağı öne sürülmüştü.

Cebelitarık'ın ilk kez Schengen anlaşmasına dahil olacağı ileri sürülen haberde, yarımadada yaşayanlara İspanya'ya ve 26 Schengen ülkesine serbest giriş yapma izni sağlanacağı belirtilmişti.

AA

Güvenliği Frontex'in elinde olacak

Haberde, 1 Ocak'tan itibaren AB'nin güney sınırı olacak Cebelitarık'taki liman ve havalimanı kontrolünü bundan böyle sadece Cebelitarık polisi ile AB sınır güvenliği birimi Frontex'in yapacağı, İspanyol polisinin "geçici olarak" bölgeden çıkacağı iddia edilmişti.

Brexit sonrası AB ile İngiltere'nin ticari ilişkilerinin belirlendiği, 24 Aralık'ta varılan anlaşmanın ardından basına değerlendirme yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "1 Ocak'a kadar anlaşma sağlanmazsa, onlarca yıldır birlikte yaşadıktan sonra Cebelitarık bizim sınırımız olacak." diyerek, yarımadadaki belirsizliğin devam ettiğine dikkati çekmişti.

Laya, "İspanya son ana kadar müzakerelere devam edecek ama bir anlaşma sağlamak için İngiliz dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var çünkü her iki taraf da uzlaşmazsa bir anlaşma olmaz. İspanya ve Cebelitarık vatandaşları için en iyisi ortak bir refah alanı inşa etmek olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın özerk yönetim başkanı Fabian Picardo ise yaptığı yazılı açıklamada, Brexit'teki ticari anlaşmanın Cebeliatarık'ı kapsamadığını hatırlatarak, 1 Ocak'a çok az kalmasından "Müzakereler saate karşı devam ediyor." uyarısında bulunmuştu.

Picardo, "Cebelitarık ile ilgili olarak AB ile İngiltere arasında önerilen anlaşma gereği İspanya ile müzakereyi sonuçlandırmak için İngiltere ile el ele çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

  • Cebelitarık'ın geçmişi
  • İngiltere, 1973'te şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girdiğinde, Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu.
  • Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.
  • Birleşmiş Milletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.
  • İspanya bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını belirtiyor.
  • İspanya Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.
  • Cebelitarık'ta egemenlik haklarıyla ilgili bu zamana kadar iki kez halk oylaması yapıldı.
  • İlk 1967 yılında düzenlenen halk oylamasında yüzde 96 gibi çok büyük bir oranla Cebelitarıklılar İngiltere'ye bağlı kalmak istediklerini söylemişti.
  • Cebelitarık özerk yönetimi tarafından 2002'de yapılan referandumda da Cebelitarıklıların yüzde 98,97'si İngiltere ve İspanya arasında ortak egemenliğe karşı çıkmıştı.
  • Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.
Abone Ol Google News
Azeriler Türk değil!

Azeriler Türk değil!

​Cambaz oynatanların masalları artık geçersiz, korkuları da bu.
Türkiyenin en sakin yeri

Türkiye'nin en sakin yeri

​Kalabalıktan kaçıp buraya geliyorlar.
ORKA geliyor

'ORKA' geliyor

​Mavi Vatan için yerli ve milli hafif torpido.
Teröre geçit yok

Teröre geçit yok

​Yıldırım Operasyonları'nda 148 terörist etkisiz hale getirildi.

'Kaçacak yer bulamazlar'

'Kaçacak yer bulamazlar'

Bakan Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar.

Bu kez kadın dehşeti

Bu kez kadın dehşeti

Kıskançlık krizine girdi, kocasını oklavayla dövüp sokağa attı.
Bir yılda<br>neler yapıldı?

Bir yılda
neler yapıldı?

​TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi.
Elazığ'da<br>şiddetli deprem

Elazığ'da
şiddetli deprem

​5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.
'Gidecek yerim yok' demişti

'Gidecek yerim yok' demişti

Emniyet, evsiz vatandaşa kesilen ceza için özür diledi.
Maltepe'de feci kaza

Maltepe'de feci kaza

​Yağış nedeniyle boş yolda kontrolden çıktı yola devrildi.
Minibüslerin akılalmaz hilesi

Minibüslerin akılalmaz hilesi

Fazla yolcuları gizliyorlar, dışarıdan bakınca anlaşılmıyor.
MSB acı<br>haberi duyurdu

MSB acı
haberi duyurdu

​Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu.
Pompalı vahşet

Pompalı vahşet

​Adana'da kanlı tartışma: Eşinin gözü önünde öldürdüler.
'Katiller için en<br>ağır ceza verilsin'

'Katiller için en
ağır ceza verilsin'

​Etli ekmek siparişi verip 16 yaşındaki gence pusu kurdular.
'Hiçbir<br>şikayetim olmadı'

'Hiçbir
şikayetim olmadı'

​100 torunlu 103 yaşındaki dede koronavirüsü yendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.