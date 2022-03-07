Dünya AB ilişkileriniz malum diyerek Çine çağrı yaptı Ukrayna için Rusya üzerindeki etkinizi kullanın
AVRUPA

AB 'ilişkileriniz malum' diyerek Çin'e çağrı yaptı: Ukrayna için Rusya üzerindeki etkinizi kullanın

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması için Çin'e çağrı yaptı. Pekin yönetiminin Moskova üzerindeki etkisini kullanmasını isteyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Çin'in Rusya ile bağlantısı malum. Bu yüzden krizin diplomatik yollarla çözümü konusunda kritik bir rol oynayabilirler." dedi.

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Haber Merkezi AA
AB ilişkileriniz malum diyerek Çine çağrı yaptı: Ukrayna için Rusya üzerindeki etkinizi kullanın
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen gayriresmi AB Kalkınma Bakanları Toplantısı bitiminde Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki savaşın durdurulması konusunda Çin'in arabuluculuk yapıp yapamayacağı sorulan Borrell, bugünkü toplantı sırasında bir süre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda görüştüğünü aktardı.

"ÇİN'İN RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KULLANMASINI İSTEDİM"

Çin'in arabulucu olamayacağını çünkü Rusya'ya daha yakın bir duruş sergilediğini vurgulayan Borrell, "Ateşkes sağlanması için olası tüm diplomatik girişimler konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedim." dedi.

"ÇİN'İN RUSYA İLE BAĞLANTISI MALUM"

Borrell, Çin'in büyük bir küresel güç olduğunu, bu konuda bir rolü olabileceğini belirterek, "Çin'in Rusya ile bağlantısı malum. Bu yüzden krizin diplomatik yollarla çözümü konusunda kritik bir rol oynayabilirler." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, bugünkü açıklamasında, Pekin ile Moskova arasındaki dostluğun çok güçlü olduğunu belirterek, barışın sağlanması için arabulucu olabileceklerini söylemişti.

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