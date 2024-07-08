AB işi özgürlük: Macaristan Başbakanı Orban Rusya ve Çin ile görüşünce hedef oldu

Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Orban'ın şu anda görülen seyahat faaliyetlerini Macaristan Başbakanı olarak yaptığını ifade etti.
"AB adına Borrell ve Michel konuşuyor"
Orban'a gönderme: Ulusal talepleri dinle
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Alman hükümetinin, sadece Macaristan değil, her AB dönem başkanlıklarından bu rolü üstlendiklerinde ulusal taleplerini geride bırakmalarını beklediğini ifade etti.
Macaristan, Almanya ile görüşmeyi iptal etti
Deschauer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun bugün Budapeşte'de yapması öngörülen görüşmenin Macaristan tarafından iptal edilmesini "şaşkınlıkla not edildiğini" aktardı.
Avrupa işi özgürlük: Putin ve Şi ile görüşünce 'palyaço' ilan ettiler
Avusturyalı vekil Helmut Brandstatter ise Orban'a 'palyaço' diyerek hakaret etti. Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesine saldırdığını belirten Brandstatter, "Fotoğraflara bak ve çeneni kapat" ifadelerini kullandı.
Orban'ın Çin ve Rusya ile temasları
1 Temmuz'da 6 ay süreyle AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Macaristan Başbakanı Orban, 5 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.