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Dünya

AB işi özgürlük: Macaristan Başbakanı Orban Rusya ve Çin ile görüşünce hedef oldu

Temmuz ayının başından itibaren 6 ay süreyle Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 5 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Orban'ın Rusya ve Çin seyahatlerini AB adına yapmadığını söyledi. Almanya'nın bu açıklaması sonrası iki ülke arasında bugün yapılacak görüşme iptal edildi. Avusturyalı vekil Helmut Brandstatter ise Orban'a 'palyaço' diyerek hakaret etti.

18:52 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:03 - 8/07/2024 Pazartesi
Viktor Orban, Putin ve Şi Cinping ile görüştü.
Viktor Orban, Putin ve Şi Cinping ile görüştü.

Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Orban'ın şu anda görülen seyahat faaliyetlerini Macaristan Başbakanı olarak yaptığını ifade etti.

"AB adına Borrell ve Michel konuşuyor"

"Burada bütün seçenekler ona açık ancak AB adına veya AB Konseyi (Dönem) Başkanı olarak değil."
ifadesini kullanan Hebestreit, AB adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuştuğunu kaydetti.

Orban'a gönderme: Ulusal talepleri dinle

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Alman hükümetinin, sadece Macaristan değil, her AB dönem başkanlıklarından bu rolü üstlendiklerinde ulusal taleplerini geride bırakmalarını beklediğini ifade etti.

Macaristan, Almanya ile görüşmeyi iptal etti

Deschauer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun bugün Budapeşte'de yapması öngörülen görüşmenin Macaristan tarafından iptal edilmesini "şaşkınlıkla not edildiğini" aktardı.

"Rusya'ya yapılan koordinasyonsuz bir ziyaretin ardından diyalog halinde olmak ve bu konuda görüş alışverişinde bulunmak daha iyi olurdu diye düşünüyoruz.
" diyen Deschauer, Orban'ın ve ona refakat eden Dışişleri Bakanı'nın bu konuda AB adına konuşamayacaklarını kaydetti.

Avrupa işi özgürlük: Putin ve Şi ile görüşünce 'palyaço' ilan ettiler

Avusturyalı vekil Helmut Brandstatter ise Orban'a 'palyaço' diyerek hakaret etti. Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesine saldırdığını belirten Brandstatter, "Fotoğraflara bak ve çeneni kapat" ifadelerini kullandı.

Orban'ın Çin ve Rusya ile temasları

1 Temmuz'da 6 ay süreyle AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Macaristan Başbakanı Orban, 5 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.



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