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Dünya AB Komisyon üyesi uyardı Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir
AVRUPA

AB Komisyon üyesi uyardı: Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir

Avrupa Birliği’nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a olan gaz tedarikini kesmesinin ardından sıranın her an diğer Avrupa ülkelerine gelebileceğini belirtti. Simson, Rusya’nın bu hamlesinin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni bölmeye yönelik olduğunu belirterek Mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir ‘ruble’ ile gaz ödemesinin ‘yaptırım ihlali’ sayılacağını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
AB Komisyon üyesi uyardı: Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir
Avrupa Birliği’nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson

Kadri Simson dün yaptığı basın açıklamasında “Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a gaz arzını askıya alma kararı, mevcut krizde bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Bu, mevcut sözleşmelerin haksız bir ihlalidir ve sıradakinin herhangi bir Üye Devletin olabileceğine dair bir uyarıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yanıt vermemiz gereken bir AB'yi bölme girişimidir” dedi.

'İkinci özel bir hesap aracılığıyla ruble ödemeleri yaptırım ihlalidir'

Simson, Avrupalı enerji şirketlerinin Gazprom’a yapacakları ödemelerin ‘ruble’ para birimiyle olmasının yaptırımların ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Birçok Avrupalı enerji şirketinin Gazprom'a yapılacak bir sonraki ödemelerinin Mayıs ortasında olacağını vurgulayan Simson, “Rus kamu yetkilileri tarafından yönetilen dönüştürme mekanizması ve Gazprombank'ta ikinci bir özel hesap aracılığıyla ruble olarak ödemenin yaptırımların ihlali olduğunu onlara net bir şekilde ifade etmeliyiz” dedi.

Polonya ve Bulgaristan'a gaz, Yunanistan ve Almanya üzerinden

Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için acil bir risk bulunmadığını belirten Kadri Simson, şimdilik Polonya ve Bulgaristan'a yapılan doğal gaz teslimatlarının Yunanistan ve Almanya'dan alternatif güzergahlarla yapıldığına dikkat çekti. Simson, Litvanya ile Polonya arasındaki gaz enterkonnektörü olan TEN-E (Trans-Avrupa Enerji Ağları) projesinin faaliyete geçtiğini, Ekim ayında Baltık boru hattının ve Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki enterkonnektörünün tamamlanacağını ifade etti. Simson, alternatif yollardan gelen gazla şu anda Avrupa'da depolama seviyesi yüzde 32'nin üzerinde olduğunu vurguladı.

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