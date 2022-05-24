AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda

Leyen, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumunda yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Ukrayna'daki duruma değindi.

Moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Leyen, "Bu sadece Ukrayna'nın hayatta kalması meselesi değil. Bu sadece bir Avrupa güvenliği meselesi değil. Bu, tüm uluslararası düzenimize ilişkin soru işareti oluşturuyor. İşte bu yüzden Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak, tüm küresel topluluk için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Rusya: Kramatorsk’ta Ukrayna’ya ait bir Mig-29 savaş uçağı düşürdük

Leyen, AB olarak Ukrayna'nın galip gelmesi ve yeniden kendi geleceğini belirlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli." dedi.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi

AB'nin, tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye askeri yardım sağladığına dikkati çeken Leyen, "Tüm ekonomik gücümüzü seferber ediyoruz. AB tarafından üçüncü bir ülke için şimdiye kadar tasarlanmış en büyük makro-finansal yardım paketi olan 10 milyar avronun üzerinde makro-finansal yardım önerdik." diye konuştu.

DÜNYA ABD'li senatörden itiraf: Rusya’ya yaptırımlar gerektiği kadar başarılı olmadı

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması çağrısı

Von der Leyen, "Mümkünse (dondurulan) Rus varlıklarını kullanmak da dahil olmak üzere hiçbir taşın altını boş bırakmamalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya'yı, enerji kaynaklarını ve gıda güvenliğini küresel silah olarak kullanmakla suçlayan Leyen, şunları kaydetti:

"Bugün, Rus topçuları Ukrayna genelinde tahıl depolarını bilinçli olarak bombalıyor. Karadeniz'deki Rus savaş gemileri de buğday ve ayçiçeği tohumu dolu Ukrayna gemilerini ablukaya alıyor. Bu utanç verici eylemlerin sonuçlarını herkes görüyor. Küresel buğday fiyatları hızla yükseliyor. Bundan en çok zarar görenler ise kırılgan ülkeler ve savunmasız topluluklar. Lübnan'da ekmek fiyatları yüzde 70 arttı ve Odessa'dan yapılan gıda sevkiyatları Somali'ye ulaşamadı. Buna ek olarak, Rusya şimdi bir tür şantaj olarak kendi gıda ihracatını istifliyor. Küresel fiyatları artırmak için tedarikleri elinde tutuyor veya siyasi destek karşılığında buğday ticareti yapıyor. Gücünü elde tutmak için açlık ve tahılı kullanıyor."

DÜNYA Ukrayna: Rusya Belarus'un Brest bölgesine İskender füze sistemleri yerleştirdi

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

REKLAM

DÜNYA Quad liderleri Ukrayna'daki durumdan endişe duyuyor

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisi katılıyor.