Dünya AB Malezya uçağı için Rusyaya çağrı yaptı
AVRUPA

AB Malezya uçağı için Rusya'ya çağrı yaptı

AB Malezya uçağı için Rusya'ya çağrı yaptı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 4 yıl önce Ukrayna'da düşürülen Malezya yolcu uçağına ilişkin Rusya'ya 'sorumluluk alma' çağrısı yaptı. Ukrayna'daki Rus ayrılıkçıların vurduğu tahmin edilen yolcu uçağında 291 yolcu bulunuyordu.

Haber Merkezi AA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

Avrupa Birliği (AB), 2014 yılında Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesine ilişkin Rusya'ya sorumluluk üstlenmesi ve iş birliği yapması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin dördüncü seneidevriyesi münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Mogherini, AB'nin Birleşmiş Milletler'in 2166 sayılı kararına tam destek vermeye devam ettiğini, bu çerçevede tüm sorumluların hesap vermesi ve şeffaflığın tesis edilmesi için iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Ortak Soruşturma Ekibi'nin (OSE), Rusya’nın MH17’nin düşürülmesindeki rolüne dair bulgular bulduğunu anımsatan Mogherini, "Bu çerçevede Rusya'ya sorumluluğunu kabul etme ve tam bir iş birliği yürütme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

OSE, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. OSE, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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