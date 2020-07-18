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Dünya AB, Polonyanın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor
AVRUPA

AB, Polonya'nın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor!

Avrupa Birliği, Polonya'nın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor. Polonya'nın büyük ölçüde Katolik olan kırsal kesimi eşcinsel örgütlerine karşı tepkili. Bu bölgedeki çoğu belediye ise kendini "LGBT ideolojiisnden arındırılmış" bölge olarak tanımlıyor. Ancak Polonya'daki belediyelerin bu tutumu, "özgürlükçü" AB'nin tepkisini çekti. Birlik, belediyelere yardımı kesme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Birliği, Polonya'nın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor.
Avrupa Birliği, Polonya'nın LGBT karşıtı belediyelerine yardımı kesiyor.

Avrupa Birliği, Polonya'nın "LGBT ideolojisinden" arındırılmış kasabalarına yardımı kesiyor. Polonya'nın kırsal kesiminde yer alan yaklaşık 100 kasaba “LGBT ideolojisinden" arındırılmış bölge olarak kabul ediliyor.

AB'NİN HOŞUNA GİTMEDİ!

Polonya'nın büyük ölçüde Katolik olan kırsal kesimi eşcinsel örgütlerine karşı tepkili. Bu bölgedeki çoğu belediye ise kendini "LGBT ideolojisinden arındırılmış " bölge olarak tanımlıyor.

Ancak Polonya'daki bu tutum "özgürlükçü" AB'ni hoşuna gitmedi.Birlik, söz konusu belediyelere AB fonunu kesmeyi planlıyor.

AVRUPA TOLERANSI BU MU?

Konskowola konsey başkanı Radoslaw Gabriel Barzenc Reuters'a verdiği demeçte "Bu ayrımcılık değil mi? Avrupa toleransı mı bu?" şeklinde konuştu.

Polonya'da 5 gün önce gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi muhafazakâr Cumhurbaşkanı Andrzej Duda olmuştu.

KOMÜNİST REJİMDEN DAHA YIKICI

Duda, LGBT hareketinin fikirlerinin, 'Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli' olduğunu söylemiş, “yeni Bolşeviklik” olarak tanımladığı LGBT hareketinin, insanlık için Komünist rejimden daha yıkıcı olduğunu ifade etmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzalayacağını açıkladı.

LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor
DÜNYA
LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: LGBT hareketinin fikirleri Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: LGBT hareketinin fikirleri Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli
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